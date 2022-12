Fondamentale capire se cane e gatto soffrono per i botti e come intervenire per evitare il peggio

Come capire se cane e gatto soffrono per i botti-proiezionidiborsa.it

Durante il periodo delle feste molte persone amano usare fuochi d’artificio, ma i rumori forti infastidiscono Fido e Micio. Perciò ecco come proteggerli.

Durante il periodo festivo è bello stare insieme in famiglia e godersi il Natale. L’atmosfera delle feste riempie i cuori e scalda gli animi. Anche i cuccioli di casa amano stare in compagnia della loro famiglia e passare un felice Natale coccolati e al sicuro. Purtroppo, proprio durante questi giorni molte persone amano anche utilizzare dei fuochi pirotecnici per divertirsi e celebrare le festività. Durante la notte di San Silvestro, in particolare, si “sparano i botti” per annunciare l’arrivo dell’anno nuovo. Una pratica sicuramente divertente per molti umani, ma che invece per Micio e Fido rischia di essere molto pericolosa.

È, infatti, fondamentale capire se cane e gatto soffrono per i botti, perché possono esserci diverse spiacevoli conseguenze per loro. Il fatto che scappino è solo una di queste, e nemmeno la peggiore. L’OIPA Italia ha stilato un decalogo che consente di capire come meglio intervenire, chiedendo anche una maggiore copertura sul territorio alle forze dell’ordine. Il decalogo è composto anzitutto da buone pratiche per prevenire problemi. In primo luogo, la cosa più facile e anche scontata da fare: è importante tenere gli animali lontani dai luoghi in cui si terranno festeggiamenti che potenzialmente possono coinvolgere lo scoppio di botti. Poi è importante non lasciare soli i nostri amici a quattro zampe, specie per chi li tiene in giardino: potrebbero avere reazioni incontrollate. È invece importante star loro vicini e trasmetter loro tranquillità e fiducia.

È fondamentale capire se cane e gatto soffrono per i botti e quando serve il veterinario

Questo consiglio si collega anche al successivo: meglio non tenere, almeno per le notti più “calde”, gli animali in giardino. Meglio scegliere un luogo protetto, o il giardino recintato, ma comunque sempre controllato e con l’attenzione dei padroni. Per abituarli al rumore e proteggerli da rumori improvvisi, si può anche tenere alto il volume in casa della TV o della radio, avendo l’accortezza di chiudere porte e finestre.

Quando saranno spaventati o impauriti lo faranno capire, andando a rifugiarsi nei loro posti preferiti in un chiaro atteggiamento dimesso. Meglio lasciarli fare, anche se scelgono un luogo cui di norma non è loro permesso andare, perché in quel momento specifico li fa sentire al sicuro. Nei giorni di festa, quando usciranno al guinzaglio, è importante non lasciarli mai muoversi da soli e liberamente, anche nelle aree apposite. Se l’atteggiamento di paura diventa invalidante, a tal punto da impedire loro di vivere una vita normale, è il momento di rivolgersi a un veterinario comportamentista.

Proteggere gli amici a quattro zampe dai botti durante le festività

Il medico specializzato saprà capire se e come è necessario intervenire, anche nel caso in cui proteggere lo stato psicofisico dell’animale, se molto alterato. In questo caso, è sempre meglio evitare soluzioni fai da te somministrando medicinali o tranquillanti. Mai improvvisarsi esperti, si potrebbero commettere gravi errori!

È bene ricordare che per stare più tranquilli ci si può concedere una bella gita fuori porta, lontano dalla città e dai suoi rumori forti. Ma è anche importante sapere che sempre più Comuni stanno adottando delle soluzioni apposite per sensibilizzare l’opinione pubblica, come specifiche ordinanze che vietano l’uso di petardi.