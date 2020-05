Focus sul titolo azionario ERG: le attese per il medio/lungo periodo

In questo articolo concentreremo il nostro focus sul titolo azionario ERG. La società ha da poco pubblicato la trimestrale relativa ai primi tre mesi del 2020 che ha risentito degli effetti dell’emergenza Covid-19 e della scarsa ventosità registrata in Italia rispetto a quella particolarmente elevata dell’anno precedente.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con una prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

I punti di forza di ERG

C’è un’alta visibilità sulle attività del gruppo per i prossimi anni. Le prospettive sui ricavi futuri degli analisti che coprono il patrimonio netto rimangono simili. Tali stime molto convergenti supportano previsioni di vendita altamente prevedibili per l’esercizio in corso e per i prossimi anni.

Il gruppo di solito rilascia risultati positivi positivi rispetto alle attese

I punti di debolezza di ERG

La società si trova in una situazione finanziaria difficile, con un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi. Al momento il rapporto tra il debito totale e il capitale è pari al 125% circa.

Il valore dell’impresa per le vendite, pari a 3,82 volte le vendite attuali, è elevato.

Le stime dei ricavi sono regolarmente riviste al ribasso per l’anno in corso e per i prossimi anni.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea le aspettative ridimensionate degli analisti.

Negli ultimi sette giorni, gli analisti hanno abbassato le aspettative di EPS per l’azienda.

Focus sul titolo azionario ERG: analisi grafica e previsionale

ERG (MILERG) ha chiuso la seduta del 21 maggio a quota 17,29€, in rialzo dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma è frenata dalla resistenza in area 17,41€, ultimo ostacolo prima del I° obiettivo di prezzo in area 20€. Una chiusura settimanale superiore a questo livelli aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 26,923€. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 32,803€ (III° obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a 15,795€ farebbe accantonare lo scenario rialzista e invertire la tendenza al ribasso.

Approfondimento

Per leggere gli articoli precedenti su ERG si rimanda qui.