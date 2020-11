Oggi il nostro pool di Esperti ha indirizzato il suo focus su un titolo azionario sottovalutato, ma impostato al ribasso. Il titolo in questione è Finlogic per l’unico analista che lo copre la raccomandazioni è Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 41,5%. Lo stesso livello di sottovalutazione è confermato dal confronto tra il suo fair value e le quotazioni attuali. In questo caso, infatti, Finlogic risulta essere sottovalutato del 30%.

Un punto di forza del titolo è sicuramente la sua situazione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono molto superiori a 1 ed esprimono una solida situazione finanziaria.

Anche le prospettive di crescita degli utili, seppure in linea con quelle del settore di riferimento, mostrano un aumento superiore al 20% all’anno per i prossimi tre anni.

Infine ricordiamo che Finlogic paga anche un dividendo superiore al 2,5% con un payout di circa il 60%.

Focus su un titolo azionario sottovalutato, ma impostato al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 23 novembre a quota 5,4 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti sia nel medio che nel lungo termine la tendenza in corso è ribassista e punta a obiettivi molto più in basso rispetto alle quotazioni attuali. Sono possibili, infatti, ribassi fino a un massimo del 40%. Questo è sicuramente un buon motivo per non entrare subito sul titolo.

Quando farlo allora?

Notiamo una cosa. La settimana scorsa ha chiuso sopra area 5,3 euro. Una conferma di questa rottura potrebbe essere il preludio a un’inversione rialzista di medio/lungo periodo che porterebbe le quotazioni verso i massimi del 2020 in area 7 euro. Un ulteriore indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 5,8 euro,

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

