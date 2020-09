Focus su un titolo azionario che potrebbe dare molte soddisfazioni nel lungo periodo.

Elettra Investimenti è una società a piccola capitalizzazione (meno di 30 milioni di euro) che negli ultimi anni ha sistematicamente fatto peggio del settore di riferimento. Negli ultimi tre anni, poi, ha sempre fatto peggio anche del mercato italiano.

Riguardo la valutazione di Elettra investimenti possiamo dire che qualunque sia il criterio utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. In particolare, confrontando le quotazioni attuali con il fair value del titolo si ottiene una sopravvalutazione del 132%.

Anche la situazione, finanziaria, le attese di crescita per i ricavi e gli utili, e la politica dei dividendi non danno alcun buon motivo per pianificare un investimento sul titolo.

Andiamo, quindi, ad analizzare i motivi perché comprare questo titolo azionario secondo l’analisi grafica e previsionale.

Focus su un titolo azionario che potrebbe dare molte soddisfazioni nel lungo periodo: analisi grafica e previsionale sul titolo Elettra Investimenti

Il titolo Elettra Investimenti (MIL:ELIN) ha chiuso la seduta del 10 settembre a quota 7,0 euro euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e le quotazioni si sono pericolosamente avvicinate al supporto in area 6,957 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe accelerare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 6,296 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, proietterebbe il titolo verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale superiore a 7,348 euro farebbe girare al rialzo la tendenza in corso.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma sono ormai quattro mesi che le quotazioni non riescono a rompere la forte resistenza costituita dal I obiettivo di prezzo in area 7,89 euro. Una chiusura mensile sopra questo livello farebbe esplodere al rialzo le quotazioni con un potenziale rialzista di circa il 100%.

Solo chiusure mensili inferiori a 6,787 euro metterebbero in crisi lo scenario rialzista in corso.

Approfondimento

Le chiavi di lettura per interpretare il movimento dei prezzi per la seduta di oggi in Borsa a Milano