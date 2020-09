Le tensioni sui mercati azionari di questi giorni potrebbero consigliare di parcheggiare i soldi in un porto sicuro. I BTP, Buoni del Tesoro Poliennale, sono obbligazioni Governative emesse dal Tesoro che possono rappresentare una buona soluzione. Non solo per il breve ma anche per il medio e lungo periodo.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno analizzato un BTP con una cedola e un rendimento molti interessanti. Ecco un focus su un BTP che offre un rendimento del 15% cumulato per 13 anni.

Molti preferiscono parcheggiare i propri capitali in un porto sicuro, lontano dai rischi di mare mosso dei mercati azionari. Preferiscono navigare in acqua tranquille, dove le emozioni sono scarse, ma la sicurezza è maggiore.

I Buoni del Tesoro Poliennale sono un ottimo strumento per ottenere sicurezza e un piccolo rendimento. Ovviamente, essendo i tassi di interesse quasi a zero in tutto il mondo, i rendimenti saranno minimi. Ma tra tutti i titoli di Stato europei, i nostri sono tra quelli che rendono di più.

Il BTP con scadenza nel febbraio del 2033 (Isin: IT0003256820), offre un buon rendimento rispetto alla media del mercato. Al momento dell’analisi il suo prezzo è di 153,6 centesimi, che porta il rendimento all’1,16% lordo annuo.

Ma la caratteristica interessante è la cedola, che è del 5,75% annuo lorda (distribuita in due cedole semestrali). Una cedola distribuita per tutta la vita dell’obbligazione, la cui durata residua è di 13 anni (in realtà 12 anni e mezzo).

Ipotesi di un investimento di 10mila euro nominali

Facciamo una simulazione e immaginiamo di acquistare 10mila euro nominali del Buono del Tesoro Poliennale con scadenza a febbraio del 2033. Acquistando adesso 10mila euro nominali, si dovrebbero impiegare 15.360 euro, poiché il prezzo è di 153,6 centesimi.

Una volta in portafoglio, da qui al 2033 si avrà diritto ad incassare tutte le cedole annuali pari al 5,75% lordo. Poiché le cedole sono calcolate sull’investimento nominale, in valore assoluto ogni anno si incasseranno 575 euro lordi.

Da tenere presente, per il calcolo della convenienza, che se si porterà il titolo a scadenza, si otterranno indietro 10.000 euro. Quindi al momento del rimborso si dovrà conteggiare una minusvalenza di 5.360 euro rispetto al prezzo di acquisto.

Il rendimento lordo annuo a questi prezzi è del 1,16%, a scadenza, quindi detenendo il titolo fino al momento del rimborso. Un rendimento annuo che moltiplicato per 13 anni da un rendimento cumulativo di quasi il 15%.