Più volte abbiamo scritto su queste pagine che per capire quali saranno i titoli azionari migliori dei prossimi anni, si devono studiare i macro trend che potranno condizionare l’economia nel futuro. Il nostro Ufficio Studi, guarda con attenzione a una società che sviluppa, produce e commercializza prodotti chimici speciali che rallentano l’evaporazione dell’acqua a livello internazionale. Perchè questa attenzione? Flexible Solutions International potrebbe candidarsi a diventare uno dei migliori titoli di Wall Street dei prossimi anni.

Il titolo (AMEX:FSI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 febbraio al prezzo di 3,83 -1,03%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,40 ed il massimo a 5,65.

Analisi sommaria di bilancio

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Il titolo capitalizza circa 47 milioni di dollari.

Si prevede che gli utili cresceranno del 25,34% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 191,5% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano un fair value di 4,25 dollari per azione. I nostri studi invece, alla luce dei bilanci degli ultimi anni, calcolano un prezzo obiettivo a circa 15 euro. Verrà mai raggiunto questo prezzo? Sui mercati azionari può capitare di tutto e quindi titoli sottovalutati o sopravvalutati, in base alla congiuntura economica possono trovarsi in diverse situazioni che possono cambiare anche le sorti del loro business. Il mercato azionario e l’economia si muove con una certa logicità ma non bisogna mai dare nulla per scontato.

Flexible Solutions International potrebbe candidarsi a diventare uno dei migliori titoli di Wall Street dei prossimi anni

Unico punto debole è la bassa capitalizzazione questo potrebbe portare a forti oscillazioni dei prezzi con bassi volumi. La nostra idea operativa è che si potrebbe scommettere con una bassa esposizione dell’investimento sul futuro di questa società.

Consiglio operativo: Strong Buy Long term

Comprare a mercato con stop loss a di lungo termine a 2,59. Primo supporto in area 3,49. Obiettivo primo a 5,50 da raggiungere per/entro i prossimi 12 mesi.

Come al solito si procederà per step.