Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le castagne sono un prodotto stagionale unico che usiamo spesso come ingrediente per dolci. A volte, le mangiamo da sole sia semplicemente bollite (focus su come cucinarle per sbucciarle facilmente qui) sia come caldarroste.

Si sa, conoscendo le caratteristiche dei nostri ingredienti possiamo creare nuovi piatti e sperimentare in cucina. Anche per le castagne, quindi, possiamo pensare a usarle come ingrediente, perché no, per un gustosissimo antipasto. Ecco, dunque, la ricetta per il flan di castagne, il trucco per fare uno sformato gustosissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 500 grammi di castagne;

b) due uova;

c) due cipolle;

d) speck a sufficienza;

e) burro;

f) olio evo;

g) senape quanto basta;

h) mezzo bicchiere di vino;

i) 50 grammi di pangrattato.

Preparazione

In primo luogo, dobbiamo far bollire le castagne. Per facilitare la conseguente pelatura, dovremo cercare di incidere castagna per castagna prima di inserirle tutte in acqua.

Nel frattempo, prendiamo una padella e versiamoci un filo d’olio evo. In seguito, tritiamo le cipolle e facciamole dorare in padella e, in secondo momento, aggiungiamolo dello speck tagliato o a cubetti o a listarelle.

Scoliamo bene le castagne e peliamole con cura perché andremo a schiacciarle per creare una pasta di castagne. Consigliamo di usare forchetta e cucchiaio per schiacciarle in quanto un mixer non è una soluzione indicata in questo caso. Infatti, una volta creata questa pasta, la dovremo inserire nella padella con il soffritto oramai pronto.

Una volta rosolato, togliamo il composto e facciamolo raffreddare in una boule. Mettiamoci poi le uova sbattute e mescoliamo a freddo con anche un pò di vino e senape.

Infine, dobbiamo imburrare lo stampino da forno e metterci il composto. Sulla sommità, facciamo cadere del pan grattato e lasciamo cuocere per venti minuti a 180 gradi. Buon appetito!

Ecco il flan di castagne, il trucco per fare uno sformato gustosissimo.