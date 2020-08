Fitness di coppia col proprio cane. In America è successo quanto avvenuto anche da noi. Durante il lockdown, molti hanno scoperto il fitness dog, l’allenamento col proprio cane. Un alternarsi di corsa e passeggiata, oppure corsa ed esercizi. Prevede un crescendo graduale di intensità e complessità. Sempre restando nel tempo limite dei 60 minuti al giorno. Divertirsi e allenarsi senza stancarsi troppo, è fondamentale. Si tratta di un’esperienza che aiuta entrambi, il cane e chi lo possiede, a consolidare il reciproco legame di amicizia e fiducia. Ecco come provarlo in passeggiata e in jogging. Ma anche con monopattino e bicicletta. I primi esperimenti si possono fare già durante le vacanze in cui portiamo con noi i nostri amici a quattro zampe.

Quali sono i tipi di attività che si possono svolgere

Partiamo dalla passeggiata e dalla camminata veloce. In entrambi i casi è importante procurarsi l’apposita pettorina per il fitness. E ripromettersi di non fare troppe pause, a parte quelle urgenti per il cane e onerose per l’umano, armato di guanti, sacchetto e paletta. Se si passa alla corsa, sarebbe meglio accelerare quando si raggiungono un parco o una spiaggia. Vale a dire suoli a impatto “morbido’” che ricaricano di benessere sia l’uno che l’altro.

Fitness di coppia col proprio cane

La camminata e corsa a traino, che si può fare solo con l’apposita pettorina, prevede che sia l’animale a trascinare l’umano. Il quale, di solito, parte pieno di entusiasmo: ma poi finisce per sentire per primo la fatica. Se prevarrà il buon senso, si eviteranno gli “strappi”: la corsa a traino sarà un buon allenamento per entrambi e anche molto emozionante. Dopo i 50 anni, attenzione al ritmo del battito cardiaco negli scatti e a dosare saggiamente il fiato. Alla fine, bisogna elargire una buona dose di abbracci e carezze.

Gli esercizi con la palla

Fitness di coppia col proprio cane. Corsa e passo, ma non solo. Quando raggiungiamo la zona fitness del parco o semplicemente un punto senza bagnanti sulla spiaggia, è ora di giocare con la palla. Mentre il cane corre a recuperarla, si possono eseguire flessioni o movimenti con le braccia, per allenare gli arti e la parte superiore del busto. In questo modo si può alternare proficuamente la corsa all’esercizio, senza il rischio di stufarsi.

Fitness dog e bicicletta

Un altro modo interessante di allenarsi in due è quello di togliere la pettorina e seguire il cane con la bicicletta, il monopattino o l’hoverboard. In modo da consentirgli più libertà di movimento e un’andatura più veloce. Ma sempre richiamandolo all’ordine, per non correre il rischio che si perda.