Fiori gratis a Milano? Assolutamente sì con questa iniziativa che sta spopolando su Facebook

La primavera è il periodo migliore per i fiori. Tutti coloro che hanno questa grande passione hanno già visitato negozi e vivai per comprare quelli adatti ad abbellire terrazzi, balconi, pergolati e giardini. Alcuni non badano a spese, altri, invece, hanno deciso di coltivarli in proprio, partendo da un seme o da una talea. Su Facebook, in proposito, sta cominciando a prendere piede un’iniziativa interessante. Scopriamone di più.

Domenica cadrà la Festa della mamma e, oltre alla classica azalea, perché non pensare di regalarle qualche altro fiore? Se poi ci fosse la possibilità di non acquistarlo, ma di averlo gratis, uniremmo davvero l’utile al dilettevole.

Se abitiamo in zona Milano, tutto questo sarà davvero possibile domani dalle 9,30 alle 16,30. Stiamo scherzando? Assolutamente no. Grazie a un’iniziativa partita un po’ per gioco qualche anno fa, si potranno trovare diverse tipologie di fiori a costo zero. Dove sta il trucco? Beh, non c’è.

Emozioni in Giardino, un gruppo in rapida ascesa su Facebook

Un titolo semplice ma ficcante. La parola emozione è spesso associata a quella fiore. Anche i non amanti del genere non possono nascondere che la vista di un bel esemplare, colorato e profumato, possa comunque suscitare qualcosa. Così come quella di un bel giardino, pensato e realizzato in maniera creativa.

L’Italia ha una grande tradizione, da Nord a Sud. I vivai sono tra i punti vendita più visitati in questo periodo. Tuttavia, negli ultimi anni sta crescendo il numero di persone che prova a costruire delle piccole serre personali, per veder crescere un fiore sin dal primo stato, ovvero il semino piantato in poco terriccio.

Fiori gratis a Milano? Ecco dove sabato 13 maggio

Emozioni in Giardino è un gruppo privato su Facebook che, a oggi, conta quasi 3.200 iscritti. È nato a fine 2017 dall’idea di tre donne lombarde, Francesca, Giuliana e Gianna, che hanno pensato di creare un ritrovo per tutti gli amanti del giardinaggio. L’iniziativa ha cominciato a crescere piano piano, esattamente come se fosse una piccola piantina. Un germoglio, il primo cotiledone, poi lo sviluppo. Ecco, Emozioni in Giardino sta facendo lo stesso percorso, ideando poi delle iniziative interessanti sul territorio lombardo. Ovvero, ritrovarsi per scambiarsi le piante nate dai semi o dalle talee. Un baratto vero e proprio che ricorda, se vogliamo, quello delle figurine Panini negli anni ‘80.

Si può partecipare all’evento, anche senza avere nulla di tangibile da scambiare, ma proponendo la propria esperienza. Non esistono fini di lucro, solo il piacere di vedere allargare a macchia d’olio questa esperienza. Sabato pomeriggio, per chi abita a Milano o limitrofi, ci sarà la possibilità di ritrovare i partecipanti al gruppo presso il giardino didattico “Comunemente verde” in via Zubiani 1, vicino all’Ospedale di Niguarda. Una location ideale per esporre i prodotti del proprio lavoro, mettendoli a disposizione di chi vorrà per alimentare un baratto all’insegna di fiori e piante di ogni tipo. Magari scambiandosi anche contatti per farlo tramite corrispondenza. Fiori gratis a Milano? Certo che sì, grazie all’iniziativa di Emozioni in Giardino, che permetterà a tutti i partecipanti di tornare a casa con qualcosa di certamente bello.