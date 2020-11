Nonostante le limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus, sono moltissimi gli italiani non rinunciano ad acquistare fiori e piante in occasione delle festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti.

Due ricorrenze segnate profondamente dall’emergenza sanitaria, tanto che in molti comuni, per evitare assembramento, è stata disposta la chiusura dei luoghi cimiteriali. Per gli altri, invece, orari limitati e ingressi scaglionati. Ma la tradizione che stringe ancor di più il legame eterno tra i viventi e chi è passato a miglior vita, resta radicata sul territorio.

Dati ufficiali dell’indagine condotta da Coldiretti

Secondo un’indagine condotta da Coldiretti circa il 63% degli italiani onorerà i propri cari con un fiore. Un atto simbolico che in questo particolare momento storico solleva, seppur di poco, il settore florovivaistico made in Italy. La Coldiretti, infatti, denuncia una diminuzione del 58% del fatturato annuo, con un conseguente dimezzamento del personale. Inoltre, la pandemia ha rallentato il commercio con l’estero, danneggiando molti venditori italiani che si sono visti diminuire anche la merce.

Tuttavia, il crisantemo resta il fiore dei defunti per eccellenza. Tuttavia, sempre Coldiretti mette in guardia sui rincari possibili relativi all’acquisto dei crisantemi che potrebbe arrivare fino al 20%.. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole consigliare ai suoi Lettori quali sono i fiori più indicati da portare al cimitero.

Fiori che resistono al freddo da portare al cimitero per omaggiare i defunti

Tra le alternative al crisantemo, gli esperti del settore consigliano i ciclamini. Si trovano facilmente in tutte le città, sono eleganti e profumati. Non hanno bisogno di cure continue. In più riescono a combattere bene il freddo.

Poi anche l’Elleboro o Rosa di Natale non è da sottovalutare. Richiede scarse annaffiature ma i suoi fiori, di diversa colorazione, sbocciano in inverno e sono capaci di fronteggiare le temperature più rigide dell’inverno.

Se si vuole optare per i fiori recisi, infine, sono da considerare anche i garofani e i tulipani che mantengono di più la freschezza rispetto ad altri. Per concludere è consigliato uno sguardo anche alle piante grasse. In commercio ne esistono di qualsiasi tipologia, alcune con fiori bellissimi e tutte o quasi resistono al freddo.