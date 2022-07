Di secondi sbrigativi e semplici da preparare ne esistono tanti. Soprattutto con il caldo afoso delle ultime settimane, non si vuole stare tanto dietro i fornelli. Dunque, una ricetta da preparare in pochi minuti è quella che cerchiamo. Un esempio possono essere i finocchi al forno. Il finocchio è un ortaggio che presenta un sapore molto particolare e si presenta croccante. Il fatto curioso è che è composto da circa il 90% d’acqua, il che lo rende un alimento molto digeribile. È consigliato tanto nelle diete perché povero di calorie e inoltre è disintossicante. È ricco di potassio, viene considerato antiossidante e contiene vitamine del gruppo C indispensabili per il sistema immunitario. Sarebbe molto indicato anche per chi soffre di gonfiore.

Dunque è un alimento davvero molto buono per la nostra salute. Gli ingredienti che ci serviranno per preparare la ricetta sono:

4 finocchi grandi;

olio d’oliva;

sale;

pepe;

salvia;

formaggio grattugiato q.b.;

pane grattugiato.

Finocchi gratinati al forno per un secondo piatto estivo veloce e sfizioso

Il primo passaggio da fare è lavare i finocchi. Li andiamo a pulire togliendo la base e li tagliamo in fette sottili. Una volta fatto, li andremo a sciacquare sotto l’acqua. Prima di metterli nel forno è necessario che i finocchi vengano bolliti per un massimo di 5 minuti. Quindi prendiamo una pentola colma di acqua, aggiungiamo il sale e, non appena inizierà a bollire, mettiamo i finocchi. Passato il tempo necessario di 5 minuti, possiamo scolare i finocchi. Bisogna stare molto attenti a questo passaggio di cottura, perché dovranno comunque rimanere croccanti.

Prendiamo una pirofila e aggiungiamo un po’ di olio sulla base, in modo da non farli attaccare. Disponiamo in fila i finocchi, ben distanziati in modo da cuocerli bene. Dopodiché possiamo aggiungere le spezie, una spolverata di formaggio e pane grattugiato e sono pronti per essere messi nel forno. Quest’ultimo dovrà essere preriscaldato ad una temperatura di 200 gradi e dovranno cuocere per circa 15 minuti. La cottura sarà terminata quando noteremo in superficie una crosticina marroncina.

In alternativa si potrebbe aggiungere, verso fine cottura, anche qualche sottiletta o la provola grattugiata per dare ancora più sapore. Passati i 15 minuti si tolgono dal forno. Possono essere serviti sia caldi che freddi. Infatti questo è un piatto molto versatile perché anche se consumati freddi sono buonissimi e risultano perfetti anche per l’estate. Ecco come fare in poche semplici mosse dei finocchi gratinati al forno per un secondo piatto che può essere estivo ma anche invernale.

