Cucinare è estremamente piacevole e consente di sfoderare tutto il proprio estro ai fornelli. La soddisfazione poi diventa doppia quando si porta in tavola un piatto in grado di far sussultare di gioia i nostri palati.

Talvolta però, complice la stanchezza della giornata, non si ha davvero voglia di passare ore in cucina. Allo stesso tempo, però, magari non si vuole rinunciare a un manicaretto stuzzicante.

Fortunatamente, anche con poco tempo possiamo preparare pietanze squisite che rendano la cena ugualmente un sicuro successo.

La ricetta

Importanti nella nostra alimentazione sono le verdure perché sarebbero particolarmente salutari. Sebbene spesso si tenda a consumarle semplicemente bollite, si prestano anche a ricette più ricche di gusto, come il cavolfiore croccante senza pastella.

Essendo molto versatili, sono perfette anche per ricette rustiche poco impegnative. Con la cicoria si può fare una saporita pizza senza forno, ma anche finocchi e cavolo nero potrebbero darci non poche soddisfazioni. Infatti, finocchi e cavolo nero sono protagonisti non solo di insipidi contorni bolliti, ma anche di questa golosissima torta salata salvacena.

Ci serviranno:

qualche foglia di cavolo nero;

un paio di finocchi;

una sfoglia brisé già pronta;

100 g di feta;

1⁄4 di un bicchiere di latte;

2 uova;

1 cucchiaio di aceto di mele;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

un cucchiaio di olio extravergine di oliva;

sale.

Finocchi e cavolo nero protagonisti non solo di insipidi contorni bolliti ma anche di questa golosissima torta salata salvacena

Foderiamo uno stampo con la carta forno. Al suo interno stendiamo la pasta brisé e bucherelliamola con la forchetta. Inforniamola poi a 180 gradi per una decina di minuti.

Tagliamo in modo grossolano finocchio e foglie di cavolo nero in piccoli pezzetti.

Intanto mettiamo sul fuoco una padella con un cucchiaio d’acqua, con lo zucchero, l’olio e l’aceto di mele.

Immergiamovi all’interno i pezzi di finocchi e di cavolo nero. Mescoliamo di tanto in tanto, dovranno cuocere per una decina di minuti. Dovremo ottenere delle gustose verdure caramellate e insaporite. Saliamo e spegniamo.

Rompiamo le uova e inseriamole in una ciotola. Vi aggiungeremo il latte e il formaggio. Sbattiamo il tutto con una frusta, fino a ottenere una crema omogenea. Aggiungiamo un pizzico di sale.

Sforniamo la pasta brisé e riempiamola. Inseriremo prima le verdure e al di sopra la nostra buonissima crema.

Inforniamo nuovamente per una ventina di minuti. Dovrà assumere un aspetto dorato e il ripieno dovrà apparire compatto. Quando si mostrerà così ai nostri occhi potremo sfornare la torta.

Lasciamola intiepidire, così potremo finalmente godere di questa bontà.

Lettura consigliata

Rimpiazzerà la classica torta di mele o all’arancia questo soffice e facile dolce con pompelmo rosa