Con l’arrivo del 2022 molti cominciano ad interessarsi all’oroscopo per capire quali saranno le proprie sorti nei 365 giorni venturi. Stanno uscendo già delle indiscrezioni sui preferiti delle stelle. Ad esempio sarà un 2022 da ricordare per questo segno baciato dalla fortuna che incoronerà un sogno d’amore, guadagnando molti soldi sul lavoro.

Però oggi noi di ProiezionidiBorsa ci occupiamo di un transito breve da sfruttare nell’immediato. Infatti sarà possibile ottenere fino all’anno nuovo una marea di soldi e una fortuna sfacciata per questi segni che escono da un periodo difficile. Vediamo insieme di quali si tratta e come questi possono sfruttare a pieno questo periodo.

Fino ad ora abbiamo avuto soldi a palate e fortuna nelle comunicazioni e negli affari per il segno zodiacale preferito dalle stelle. Ora però le sorti in tavola cambiano.

Mercurio, infatti, segno dell’intelligenza e della comunicazione, passa fino al 2 di gennaio venturo in Capricorno. Questo favorisce in primis chi ha questo posizionamento all’interno del tema natale. Per saperlo si può comodamente verificare con un piccolo calcolo online. Chi ha questa caratteristica possiede un modo di pensare pratico e orientato all’obiettivo, spesso però un po’ poco fantasioso e calcolatore. Inoltre, questo transito influenza anche gli aspetti di tipo professionale e quindi anche monetario.

Tendenzialmente chi ne beneficia sono i segni di Terra, quindi coloro nati sotto il segno del Toro, della Vergine e appunto del Capricorno. Questi escono da un periodo problematico sotto questo aspetto, soprattutto il secondo segno dello zodiaco. Il Toro infatti ha dovuto affrontare la seconda metà di ottobre e la prima di novembre con un’opposizione forte data dal passaggio solare in Scorpione.

Quindi questi tre segni devono sfruttare al massimo queste poche settimane prima del fermo natalizio. Però non c’è da preoccuparsi se non si riesce a finalizzare: anche gennaio si rivela un mese positivo per portare a compimento alcune questioni burocratiche.

Chi invece risulta sfavorito in queste aree

È anche un buon periodo per Pesci e Scorpione. Il Cancro invece, essendo opposto sulla ruota zodiacale al Capricorno, non riesce a godere del tutto di questi benefici. Passiamo però agli altri. Quando l’elemento Terra è favorito generalmente Fuoco e Aria ne risentono. Quindi piccoli intoppi per Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario e Aquario.

