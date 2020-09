Fino a quando vale il bonus vacanze e come ottenerlo: ulteriori chiarimenti

Il bonus vacanze è stato introdotto dal Governo con art. 176 con il decreto rilancio per agevolare le imprese turistiche colpite dal COVID-19.

La domanda che spesso si pone è: fino a quando vale il bonus vacanze e cosa bisogna fare per ottenerlo? Il bonus ha la valenza fino al 31 dicembre 2020 e va utilizzato per le prenotazioni di alberghi, villaggi, agriturismi, b&b e altre strutture ricettive in Italia, anche se prenotate tramite tour operator e agenzie di viaggio

Attenzione però: non è valido per i pagamenti fatti sui portali web e siti online.

Chi lo può richiedere?

Il tax credit vacanze può essere richiesto se hai un ISEE non superiore ai 40 000 euro.

In particolare, vengono riconosciuti 500 euro per un nucleo di 3 persone o oltre. Invece 300 euro per la coppia e fino a 150 per i single

Fino a quando vale il bonus vacanze e come ottenerlo

Per richiedere il tax credit vacanze o bonus vacanze di 500 euro è necessario ottenere il consenso e l’importo da spendere tramite l’app Io . Questa è una app per smartphone dei servizi pubblici gestiti da PagoPa spa, Poi ottenere un codice QR da presentare alla struttura ricettiva, dopodiché basta il consenso della struttura ricettiva, ossia l’intesa con il fornitore.

L’80% dell’importo l’utente lo troverà come sconto in fattura, mentre i restanti 20% dovranno essere saldati con un pagamento tracciato. Ad esempio come un bancomat o la carta di credito e successivamente detratti dalla dichiarazione dei redditi.

Validità del bonus vacanze per importi maggiori ai 500 euro

Nel caso in cui la tua prenotazione superi l’importo di 500 euro, andrai a pagare la differenza

Ad esempio, se il soggiorno nel villaggio costa alla tua famiglia 1000 euro, il villaggio ti presenterà la fattura di 600 euro, dai quali avrai la detrazione fiscale di 100 euro.