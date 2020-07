Fino a quando è valido l’ISEE 2020? Quali sono i termini di validità dell’attestazione, esiste una scadenza da rispettare? Nelle seguenti righe il comitato tecnico di Proiezionidiborsa risponderà all’interrogativo iniziale mostrandovi gli aspetti principali relativi alla documentazione.

Su cosa si basa il valore dell’ISEE

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un documento fondamentale per l’ottenimento di molte agevolazioni e sussidi da parte dello Stato. La domanda che molti si pongono è la seguente: fino a quando è valido l’ISEE 2020? La situazione economica economica del nucleo familiare è la risultante di tre fattori fondamentali quali:

A) il patrimonio del nucleo;

B) il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare;

C) una scala di equivalenza che considera le caratteristiche del nucleo e la sua composizione.

Fino a quando è valido

Il contribuente che necessiti della certificazione ISEE può farne richiesta in diversi modi e presentando i documenti che si elencano qui. Esistono diverse tipologie di ISEE e spetta al contribuente richiedere quello più confacente alle proprie esigenze.

Una volta che si ottiene la documentazione, fino a quando si può ritenere l’ISEE di cui si è in possesso valido? A partire dall’anno 2020, l’attestazione ISEE ha validità fino al 31 dicembre 2020. questo significa che indipendentemente dalla data di ottenimento, la validità si estende fino alla fine dell’anno in corso. Una eccezione riguarda l’ISEE corrente. Quest’ultimo, descrive una situazione temporanea di mutamento economico e si addice ai casi di perdita del lavoro del contribuente ad esempio. L’ISEE corrente si può richiedere in qualsiasi momento dell’anno ma, a differenza dell’ordinario, ha validità massima di 6 mesi.

Perché è importante ottenere l’ISEE

Il contribuente che desideri ottenere i numerosi bonus che il Governo mette a disposizione delle famiglie, dovrà prima di tutto richiedere l’ISEE aggiornato. Si rammenta che, in mancanza di tale attestazione, potrebbe decadere il diritto al beneficio o la richiesta di agevolazione potrebbe non essere accolta. Si pensi, ad esempio, al pagamento delle tasse universitarie per il figlio. Nel caso in cui non si presenti l’ISEE aggiornato, il rateo conseguente prevede l’applicazione del tetto massimo della contribuzione. Ecco perché è sempre importante ottenere un ISEE completo e aggiornato.