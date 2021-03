Il 2020 è stato un anno sicuramente difficile per i mercati. Ma anche per tutto il settore produttivo mondiale. Se non, allargando il quadro, per l’intera società umana. Indubbiamente la pandemia ha portato ad un cambio di rotta su molti fronti.

Confermate le previsioni rialziste

Guardando il nostro indice non si può fare a meno di considerare il settore bancario. Dopo una straordinaria opera di pulizia dei conti e rafforzamento arrivato anche con alcune fusioni, gli istituti di credito si trovano adesso a dover fare i conti, letteralmente, con le possibili conseguenze sul fronte dei crediti deteriorati derivanti dalla crisi economica nata con il coronavirus. Fino a dove possono salire i principali indici azionari nel corso del 2021? Fondamentalmente, sui mercati si confermano le previsioni rialziste.

La maggior parte degli analisti, infatti, resta ottimista sul ramo dell’azionario rispetto a quanto dovrebbero fare la liquidità e l’obbligazionario. Un parere che accomuna gli analisti di Nuveen ma anche quelli di Decalia. In quest’ultimo caso si guarda al sentiment degli Stati Uniti e della Cina. Per Washington la ripresa potrebbe essere già negli ultimi dati macro riguardanti le vendite al dettaglio e i PMI. Stesso discorso per la Cina che potrebbe, stando cambiare il tono espansivo della sua politica economica.

Fino a dove possono salire i principali indici azionari nel corso del 2021? Le previsioni degli analisti

Come è d’obbligo, bisogna ricordare che la sfera di cristallo è un optional che, per quanto gradito, non è ancora in dotazione. Più facile, per gli analisti, ipotizzare il percorso che prenderanno i mercati basandosi sulle aspettative e su quello che effettivamente si è visto in questo primo trimestre del 2021. Trimestre che deve ancora chiudersi, tra l’altro.

Fino a dove possono salire i principali indici azionari nel corso del 2021? Le previsioni degli analisti di UBS Wealth Management hanno piena fiducia nelle strategie di aiuto messe in atto dalle banche centrali maggiori (FED, BCE, BoJ e BoE). Anche per questo motivo c’è da credere che l’economia si riprenderà nei prossimi mesi. I settori preferiti? Energetico, finanziario e industriale. Ottimismo anche per Goldman Sachs che punta sull’Europa con un Euro Stoxx 50 a 3.900 punti per fine anno. E per gli USA? Da DZ Bank si parla di 3.800 punti sull’S&P500 per fine anno mentre da Goldman Sachs ci si sbilancia addirittura verso i 4.300 punti.