Negli ultimi anni, si è registrato un vero e proprio record di acquisti di monopattini elettrici. Con la legge 160 del 27 dicembre 2019, i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette e ne è stata regolamentata la circolazione. L’uso dei monopattini elettrici è ormai legale.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa in questo articolo hanno spiegato la normativa che disciplina l’uso di questi piccoli 2 ruote. Infatti in alcune circostanze ci sono fino a 800 euro di multa se possiedi un monopattino ecco perché devi fare attenzione.

Sebbene siano molto pratici e maneggevoli, la maggior parte degli utilizzatori non solo non conosce la normativa che li disciplina, ma cosa ancor più grave, si registra un aumento degli incidenti stradali che li vedono protagonisti.

Creano, inoltre, enormi disagi non solo tra agli automobilisti ma addirittura tra i pedoni stessi.

Il timore è che si possa presto diffondere una mentalità improntata alla insicurezza stradale in quanto nonostante le leggi ed i divieti, molti continuano indisturbatamente a circolare liberamente con i monopattini.

Fino a 800 euro di multa se possiedi un monopattino ecco perché devi fare attenzione

Anche in Italia la mobilità alternativa sta prendendo sempre più piede. Lasciare l’auto a casa sembra la scelta giusta non solo in termini di risparmio economico ma anche in termini di qualità di vita.

Molte città puntano alla mobilità sostenibile anche per una ripartenza più green.

Negli ultimi mesi volano le vendite di ebike e di monopattini.

Ma attenzione perché se si possiede un monopattino elettrico o si è pronti a regalarlo ad un figlio, è bene informarsi.

Prima di tutto, la sicurezza.

Cosa fare per non rischiare la multa e per guidare in sicurezza

Per non beccarsi una multa, ma soprattutto per garantire la sicurezza propria ed altrui, è importate conoscere le regole per guidare i monopattini elettrici.

I monopattini possono essere guidati dai ragazzi dai 14 anni in su ed è obbligatorio l’uso del casco fino al compimento dei 18 anni.

E’ vietato trasportare sui monopattini altre persone al di fuori del conducente nonchè animali.

Nelle ore di scarsa illuminazione, è obbligatorio indossare le bretelle o il giubbotto retroriflettenti per essere ben visibili. Inoltre, è importante ricordarsi di avere accese le luci anteriori e posteriori.

I monopattini sulle strade extra urbane possono essere guidati solo se vi sono piste ciclabili. In caso contrario, non è possibile guidarli e dovranno essere condotti a mano.

Chi non rispetta la normativa vigente o possiede un monopattino non conforme e supera il limite di velocità imposto, rischia una sanzione da 100 euro ad un massimo di 800 euro.

In alcuni casi, il monopattino può essere anche sequestrato e addirittura distrutto.

La legge 160/2019 come anticipato non solo ha equiparato i monopattini elettrici alle biciclette ma ha introdotto un sistema sanzionatorio ad hoc.

Chi non rispetta le regole sarà sanzionato con una multa da 200 euro fino a 800 euro.