Le novità che entrano nel testo della Legge di Bilancio coinvolgono nuovamente le famiglie con reddito ISEE basso offrendo delle particolari agevolazioni economiche. Si tratta di una estensione del bonus PC e internet che coinvolge una nuova dimensione del beneficio. I Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano come ottenere fino a 600 euro di bonus per famiglie con reddito ISEE entro i 20.000 euro in questi casi specifici.

Una nuova agevolazione che si aggiunge al bonus PC e internet

Nei mesi precedenti si è spesso parlato del bonus per l’acquisto di PC e impianto della connessione internet per le famiglie che ne facevano richiesta. Oltre che un’opportunità, esso ha rappresentato un necessario vincolo in ragione della modalità agile o della didattica a distanza che ha coinvolto lavoratori e studenti. Chi non avesse ancora inoltrato la richiesta, può seguire le linee guida presenti qui. Ebbene, a questa agevolazione se ne aggiunge una nuova che interessa l’abbonamento a giornali anche in formato digitale. In tale maniera si giunge ad ottenere fino a 600 euro di bonus per le famiglie con reddito ISEE entro i 20.000 in questi casi. L’incremento del sussidio è presente nel disegno della Legge di Bilancio 2021, art. 101, che è in attesa di definitiva approvazione.

I primi dettagli e le conferme attese

L’importo massimo di 500 euro per il bonus PC e internet sale a 600 euro in quanto si aggiunge il bonus per abbonamenti a giornali. Il contributo aggiuntivo del valore di 100 euro si stima abbia validità per il 2021 e il 2022. Con questa manovra si punta a garantire l’accesso all’informazione anche alle famiglie con reddito ISEE basso. Come si potrà utilizzare tale agevolazione? Il bonus sarà valido sia per gli abbonamenti cartacei che per quelli digitali a riviste, periodici o quotidiani. Esso consentirà di ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto dell’abbonamento che i beneficiari vorranno sottoscrivere.

I requisiti necessari per l’ottenimento del sussidio sono: reddito ISEE del nucleo familiare fino a 20.000; precedente ammissione al beneficio del voucher PC e internet; completamento dell’acquisto dell’abbonamento online o presso gli esercenti autorizzati. Gli ulteriori dettagli sulla modalità di fruizione, sull’accesso e sull’acquisto degli abbonamenti saranno indicati in seguito al decreto da parte del Governo. Queste le prime notizie indicative per ottenere fino a 600 euro di bonus per famiglie con reddito ISEE entro i 20.000 euro in questi casi.