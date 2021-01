La giunta capitolina, alla fine dello scorso anno, ha approvato il nuovo Regolamento dei rifiuti. Dopo ben 15 anni dall’ultima normativa, infatti, si assisterà a un cambiamento delle leggi che regolano la capitale. Le nuove disposizioni hanno già ottenuto il favore della Giunta capitolina. E ora si attende solo l’approvazione dell’Aula capitolina per procedere. Una delle regole più importanti è certamente quella che gestirà l’atteggiamento dei fumatori quando si trovano sulle strade pubbliche della città. Infatti, saranno previsti fino a 500 euro di multa se si compie questo gesto quando si è per strada.

Come dovranno comparsi i fumatori per le strade di Roma

Negli ultimi tempi, le leggi sul fumo stanno diventando sempre più decisive e restrittive. Ne è prova tangibile il divieto appena accolto a Milano che impedisce di consumare sigarette all’aperto in alcune zone della città (qui è possibile trovare tutte le informazioni a riguardo). E Roma sembra seguire l’esempio, cercando di regolare le azioni dei fumatori e di chi, tra costoro, non rispetta la città. Infatti, appena l’Aula capitolina avrà approvato le nuove regole, non si potranno più gettare a terra i mozziconi di sigaretta. Ma non solo. Sarà vietato lasciare per strada anche mobili, televisori ed elettrodomestici, mascherine e perfino guanti. E le sanzioni che attendono coloro che non rispetteranno questa disposizione potrebbero essere anche molto alte.

Quali sono le sanzioni previste?

Chi non seguirà le direttive riguardo i mozziconi di sigaretta, dovrà aspettarsi delle conseguenze. Infatti, saranno previsti fino a 500 euro di multa se si compie questo gesto quando si è per strada. La sanzione più bassa partirebbe da 25 euro, per poi arrivare appunto alla somma appena indicata. Per coloro che invece trasgrediranno le regole su oggetti grandi come i televisori o i materassi, la multa parte da 150 euro. Si tratta sicuramente di un passo avanti per la capitale italiana che vuole acquisire un’immagine più pulita, dedicandosi all’ecologia e al rispetto degli altri.