Fino a 500 euro di bonus per un PC? Ecco come!

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha dato il via con il Decreto Agosto al bonus PC, Tablet e Connessione internet.

Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma pare che le domande per accedere al bonus potranno essere inviate a partire dal 20 Settembre 2020.

Il beneficio è rivolto alle famiglie ed alle imprese che vogliano dotarsi di strumenti tecnologici che possano essere di supporto alle attività della didattica a distanza e dello smart working.

Comprare un pc è facile con il bonus PC, e lo si farà attraverso un voucher, previa verifica dei requisiti necessari.

Vogliamo oggi darvi in anteprima tutte le indicazioni per poter farne richiesta.

Come funziona

Il bonus destinato alle famiglie prevede fino a 500 euro di bonus per un PC, con un minimo di 200 euro.

Esso potrà essere utilizzato oltre che per l’acquisto di pc e tablet anche per l’attivazione di servizi a banda larga con download pari ad almeno 30 Mbps.

Più in particolare il bonus destinato alle famiglie è ripartito nel seguente modo:

a) Reddito ISEE complessivo pari o inferiore ai 20.000 euro: bonus di 500 euro per l’acquisto di tablet o pc, o per l’attivazione di connessioni veloci;

A) Reddito ISEE complessivo fino a 50.000 euro: bonus di 200 euro per l’attivazione di connessioni veloci.

Per quanto riguarda invece il bonus destinato alle imprese, abbiamo:

a) voucher di 500 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps;

b) voucher di 2.000 euro per la connettività fino a 1 Gbits (fibra).

Fino a 500 euro di bonus per un PC: ecco come farne richiesta

In attesa della conferma ufficiale della data che dovrebbe essere il 20 Settembre, vogliamo fornirvi le prime ufficiali informazioni su come farne richiesta.

La richiesta del Bonus dovrà essere effettuata attraverso la registrazione al sito Infratel Italia seguendo la procedura prevista dal MISE.

Per poter procedere alla richiesta inoltre il richiedente dovrà necessariamente essere in possesso delle credenziali SPID.

Dopo aver inserito i dati, verrà assegnato un voucher di importo variabile (da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro), sulla base del reddito ISEE complessivo del richiedente.

Una volta terminati i controlli del soddisfacimento dei requisiti, sarà possibile spendere i contributi per l’attivazione di connettività veloce e a banda larga. O per l’acquisto di pc, tablet e apparecchi tecnologici.

In qualità di esperti di economia e fisco del team Proiezionidiborsa vi suggeriamo di beneficiare fino a 500 euro di bonus per un PC. In attesa dell’apertura delle domande, procedete subito alla richiesta del modello ISEE e delle credenziali SPID in quanto indispensabili per accedere al beneficio.

