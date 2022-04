L’amore non è bello se non è litigarello, così recita un proverbio tutto italiano. Significa che le liti tra marito e moglie sono all’ordine del giorno e non c’è da allarmarsi, salvo che non sfocino in cose più gravi della semplice litigata. Questo se marito e moglie sono ancora insieme e sposati. Se è facile litigare da sposati, ancora di più lo è da divorziati o separati. Ed anche dal punto di vista della legge qualcosa cambia.

Infatti è diverso il caso in cui siano sopraggiunte sentenze dei Tribunali, con separazioni e divorzi. Ed ancora differente è il caso in cui oltre a marito e moglie, ci siano anche i figli. Litigare oltre che essere un comportamento deprecabile, è anche suscettibile di una sostanziosa multa. Esiste un caso specifico previsto dal codice di procedura civile, che prevede una sanzione amministrativa per i genitori che litigano.

Fino a 5.000 euro di multa per i genitori che litigano davanti ai loro figli

Il Codice prevede multe da 75 a 5.000 euro per i genitori che litigano. Naturalmente, vietato allarmismi, perché non si viene multati in questo modo ad ogni litigio. Il caso previsto dal Codice è quello del litigio tra due genitori davanti ai figli. Genitori che devono essere separati o divorziati, cioè sulla cui unione sono sopraggiunte sentenze di un Tribunale. In questo caso il litigio davanti ai figli non è tollerato e pesantemente sanzionato. Oltre a non far mancare ai figli gli affetti di cui hanno bisogno, tanto del padre che della madre, i genitori devono tutelare l’integrità anche psicologica della prole.

E un furioso litigio, specie se svoltosi davanti ai figli espone a multe pesantissime che possono arrivare a 5.000 euro. La multava pagata e il versamento deve essere in favore della Cassa delle Ammende. Si tratta di un Fondo aperto presso il Ministero della Giustizia, in cui confluiscono delle multe. Soldi che poi vengono utilizzati per programmi di reinserimento dei detenuti, programmi di recupero dei tossicodipendenti e per tante altre buone motivazioni relativa a questioni carceraria e di giustizia.

Quando il litigio può non dare luogo alla multa

Da 75 e fino a 5.000 euro di multa per i genitori che litigano è senza dubbio una particolarità che molti non conoscono. Naturalmente questa multa viene comminata solo in particolari circostanze. Infatti, due genitori ancora sposati, o anche due conviventi che hanno figli, se litigano davanti a questi ultimi non rischiano nulla. Ma se un giudice ha emanato sentenza di separazione o divorzio, il caso è diverso. Se le urla tra i due, o se le parole sono troppo forti, essendo a rischio la salute psichica del minore, oltre a cambiare i provvedimenti prima applicati, un giudice può multare i genitori.

Approfondimento

Brutte notizie per queste casalinghe che possono perdere il diritto al mantenimento e agli alimenti da parte dell’ex coniuge se non stanno attente