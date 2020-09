La buona notizia è che il Governo garantirà fino a 300 euro di rimborso per chi paga con il bancomat e non in contanti. L’agevolazione economica che raggiungerà i consumatori rientra nel più ampio obiettivo di scoraggiare l’uso del denaro contante. L’intento delle forze governative resta quello di ridurre al minimo il fenomeno, ancora assai presente in Italia, dell’evasione fiscale. I pagamenti a nero agevolano inoltre la circolazione di somme di denaro di provenienza non sempre lecita. Inoltre tramite il ricorso alla moneta liquida chi percepisce retribuzioni a nero riesce più facilmente a sbarazzarsi del contante e a non farlo figurare.

In un precedente articolo “Come spendere i soldi in contanti ed evitare i controlli del Fisco” potrete attingere consigli utili. Ciò perché a volte si potrebbe scivolare in sanzioni pecuniarie pesanti anche per semplice ignoranza della normativa in merito. Il Governo si sta sempre più attrezzando per contrastare i danni alle casse statali dell’evasione fiscale e per estirpare il riciclaggio del denaro sporco. Ciò spiega perché assicurerà ai consumatori fino a 300 euro di rimborso per chi paga con il bancomat e non in contanti. La tracciabilità dei pagamenti rappresenta infatti un freno ad azioni illecite perché ad ogni singola transazione corrisponde una traccia verificabile.

Fino a 300 euro di rimborso per chi paga con il bancomat e non in contanti

L’unico modo per incentivare i pagamenti con strumenti tracciabili a quanto pare presuppone una ricompensa. Perciò più che limare i costi delle transazioni, il Governo intende premiare con un bonus di 300 euro chi evita pagamenti in contanti. Secondo le intenzioni governative, il consumatore che effettuerà pagamenti da 3000 euro in su tramite strumenti elettronici riceverà un rimborso pari al 10%.

A partire dal 1° dicembre le transazioni con il bancomat dovrebbero giungere all’Agenzia delle Entrate per procedere alla rendicontazione. Il Governo sta mettendo a punto anche un sistema che favorisca anche i pagamenti col bancomat di piccoli importi. In tal modo si spera di incentivare l’utilizzo di mezzi elettronici anche per spese di poco conto.