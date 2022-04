Circolare in strada impone agli utenti di seguire determinati comportamenti dettati innanzitutto dal buon senso nonché dal Codice della Strada. Quest’ultimo infatti oltre a prevedere il rispetto di norme comportamentali di diligenza e prudenza fissa anche multe e sanzioni per i trasgressori. Sanzioni talvolta molto severe qualora il comportamento posto in essere metta in pericolo la sicurezza degli utenti e possa causare danni a cose o persone. Si pensi ad esempio all’automobilista sorpreso al cellulare anche se fermo al semaforo. Il cellulare infatti può provocare distrazioni nel conducente tali da fargli perdere il controllo dell’auto. Utilizzare il telefonino è vietato anche quando si è in sosta ad un incrocio e può costare davvero caro.

Inoltre il nostro legislatore impone per la guida di veicoli a motore, tra le altre cose, il conseguimento della patente e la tenuta obbligatoria dell’assicurazione. Ovvero la cosiddetta RCA, che garantisce noi e i terzi. Se siamo colti senza uno di questi importanti documenti si rischia davvero tanto. Ad esempio anche solo dimenticare la patente a casa e non esibirla nei termini in caserma, può determinare sanzioni salate. Infatti i conducenti distratti rischiano multe fino a 1.731 euro.

Fino a 3.464 euro di multa e sequestro del veicolo anche per chi parcheggia senza questo importante documento

La circostanza che circolare senza assicurazione sia punibile dalla Legge è ormai chiara a tutti. Infatti l’art. 193 del Codice della Strada dispone che chiunque circoli senza la copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un’ingente somma. Ovvero da euro 866 fino a 3.464 di multa e sequestro dell’auto. Infatti l’organo accertatore ordinerà l’immediata cessazione della circolazione nonché il prelievo e il deposito del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Ma cosa accade se l’auto senza assicurazione non sta circolando ma è semplicemente parcheggiata?

Anche in questo caso si rischiano sanzioni e sequestro per chi parcheggia il veicolo senza la regolare assicurazione. Secondo la Cassazione è irrilevante la circostanza che l’autovettura sia parcheggiata e la sanzione va comminata ugualmente. L’auto senza assicurazione potrà lasciarsi esclusivamente in un luogo interdetto al pubblico, come un box chiuso o un cortile non condominiale dove non circoli nessuno. Pertanto l’auto senza assicurazione parcheggiata su suolo pubblico o uno spazio privato ma aperto al pubblico, come un cortile condominiale è da considerarsi in circolazione. Pertanto gli organi accertatori potranno elevare le medesime sanzioni previste per la circolazione.

