Fino a 3.464 euro di multa e ritiro del veicolo per l’automobilista distratto che dimentica di pagare periodicamente questa somma

Abbiamo spesso parlato di comportamenti pericolosi per sé e per gli altri alla guida. Sicuramente un comportamento molto scorretto è quello di guidare in assenza di assicurazione. I dati ufficiali parlano circa dell’8% dei veicoli in circolazione in Italia privi di assicurazione. Un numero piuttosto elevato. Il Codice della Strada impone a tutti i proprietari di automobili di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Fino al 2015 era obbligatorio anche esporre sul parabrezza l’attestazione del rinnovo della polizza assicurativa. Oggi non c’è più questo obbligo, il conducente è però tenuto a conservare in macchina il documento che prova il rinnovo della polizza e ad esibirlo alla Forza Pubblica quando richiesto.

I controlli della Forza Pubblica

Il Codice della Strada prevede l’obbligo assicurativo all’articolo 193. Questa norma prevede fino a 3.464 euro di multa e ritiro del veicolo per il proprietario che circola senza assicurazione. Oltre a questo, se il proprietario viene sanzionato due volte, nel giro di due anni, per questa stessa infrazione, oltre alla multa si aggiunge la sospensione della patente fino a 2 mesi.

Oltretutto è piuttosto semplice per le forze dell’ordine controllare se vi sia stato il rinnovo dell’assicurazione. Prima di tutto chiedendo al conducente di mostrare il documento che attesti il rinnovo. In mancanza di questo è possibile utilizzare la targa del veicolo. Attraverso la targa con un sistema informatico, le Forze dell’Ordine possono sapere chi è il proprietario del veicolo, se questo è assicurato e fino a quando. Oltre a questo è anche possibile che la sanzione per la mancanza di assicurazione giunga al proprietario del veicolo senza che l’auto sia mai fermata. Infatti se si passa in una zona dotata di telecamere per l’accertamento di infrazioni di vario tipo, come i caselli autostradali o i varchi ZTL, viene registrata la targa.

Fino a 3.464 euro di multa e ritiro del veicolo per l’automobilista distratto che dimentica di pagare periodicamente questa somma

A questo punto è possibile che si faccia un controllo appunto sulla targa e sulla presenza o meno dell’assicurazione. Le telecamere, infatti, costituiscono atti di accertamento. Inoltre è possibile che portino anche a queste sanzioni in sede di controllo sulla regolarità dei passaggi delle auto.

È importante anche sapere che la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di contestazione della violazione di guida in assenza di assicurazione la competenza del ricorso è del giudice ordinario. Non bisogna, invece, andare dal giudice amministrativo. Questo hanno detto le Sezioni Unite con il provvedimento N.2221/2017.