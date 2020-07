Fino a 3.000 euro per le famiglie, ma occhio all’ISEE

In questo articolo tratteremo di un incentivo che consente di ottenere fino a 3.000 euro per le famiglie. La redazione di Proiezionidiborsa ha recentemente approfondito un altro bonus pensato per le famiglie con figli in età scolare. Vediamo come la Legge Finanziaria 2020 abbia introdotto un interessante strumento a copertura delle spese relative all’asilo nido. Si tratta di un bonus poco sfruttato nei primi mesi dell’anno, a causa del lockdown. Ma oggi torna d’attualità. Quest’anno infatti sono disponibili fino a 3.000 euro per le famiglie con bambini che frequentano il nido. Una cifra doppia rispetto al 2019. Gli interessati possono raccogliere la relativa documentazione fino alla fine dell’anno Dovranno poi presentarla all’INPS entro la primavera prossima.

Attenzione a ISEE e detrazioni

La Legge Finanziaria ha previsto un nuovo bonus per il pagamento delle rette degli asili nido. Il contributo varrà anche per forme di assistenza domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche. L’importo massimo erogabile è pari a 3.000 euro, calcolato in base all’ISEE minorenni. I bambini con ISEE fino a 25.000 euro beneficeranno di un bonus mensile di 272,72 euro. Questo scenderà a 227,27 euro mensili per ISEE da 25.000 a 40.000 euro. Ricordiamo che l’importo massimo del bonifico non potrà eccedere la rata pagata dai genitori. Con il messaggio 2839 del 16 luglio scorso, l’INPS ha chiarito che in caso di ISEE difforme verrà pagato l’importo minimo di 1.500 euro annui. Il cittadino potrà regolarizzare gli errori formali ripresentando la domanda corretta. L’Ente Previdenziale adeguerà il pagamento per le successive rate. Questo bonus non è compatibile con la detrazione fiscale per asili. Bisogna verificare redditi e detrazioni per ottenere fino a 3.000 euro per le famiglie.

Come inoltrare la richiesta

Gli interessati potranno inoltrare la richiesta esclusivamente tramite il sito dell’INPS autonomamente o con l’ausilio di un CAF. I richiedenti dovranno indicare un conto corrente o carta prepagata con IBAN su cui riceveranno i bonifici mensili. 520 milioni di euro è il massimale entro cui verrà erogato il bonus, secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. Le domande inviate dopo il superamento del limite verranno ammesse con riserva. Le famiglie che hanno già presentato richiesta nel 2019, troveranno la nuova domanda precompilata sulla base delle informazioni già comunicate. Sarà possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura on line o tramite un CAF o patronato. In vista della completa ripresa dell’attività lavorativa, questo è un incentivo sicuramente molto utile.