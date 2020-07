Ci sono situazioni in cui al lavoratore spettano dei contributi gratuiti anche se non presta servizio. Fino a 22 mesi di contributi Inps gratuiti: ecco chi può ottenerli e in quali casi si verificano le condizioni per la maturazione del beneficio.

A cosa servono i contributi e quando si ottengono gratuitamente

Ciascun lavoratore sa che per accedere alla pensione, oltre ai requisiti anagrafici, sono necessari quelli contributivi. Quando si parla di contributi si fa riferimento a quel montante che si realizza grazie al lavoro e ai tributi che si versano. Esistono dei casi in cui il sistema previdenziale assicura al lavoratore l’assegnazione dei contributi anche se, di fatto, il lavoratore non presta servizio. Si tratta, in questi casi, di contributi figurativi. Solitamente l’Inps li versa quando un lavoratore versa in particolari situazioni di impossibilità a prestare servizio. In un articolo precedente, consultabile qui, abbiamo elencato i 7 casi in cui l’Inps versa gratuitamente i contributi figurativi. In questo articolo, ci focalizzeremo su un aspetto particolare relativo ai contributi figurativi.

I casi in cui il monte complessivo dei contributi figurativi raggiunge i 22 mesi

Quando il lavoratore usufruisce dei contributi figurativi, questi si aggiungono a quelli di servizio per il computo pensionistico. L’art. 8 della legge 155/1981 regolamenta il calcolo di tali contributi al fine della determinazione del diritto alla pensione. Esistono casi in cui è possibile ricevere fino a 22 mesi di contributi Inps gratuiti: ecco chi può ottenerli.

Si tratta delle assenze da lavoro per malattia o per infortunio. In questo caso, il nostro ordinamento giuridico tutela i lavoratori versando gratuitamente i contributi per un margine di tempo massimo di 22 mesi. Questo tipo di contribuzione si riconosce ai sensi dell’art. 56, del R.d.l. n.1827/1935.

Come si distribuisce il versamento dei contributi e cosa fare per ottenerli

Affinché il lavoratore dipendente o autonomo abbia diritto ai contributi figurativi per malattia o infortunio deve possedere almeno un contributo settimanale precedente la malattia. Inoltre, la durata della malattia non può essere inferiore a 7 giorni certificabile da un medico. L’art. 1 del D. Lgs. 564/1996 ha stabilito che: i contributi figurativi per malattia o infortunio si possono erogare per 2 mesi ogni 3 anni per un totale massimo di 22 mesi. Questo significa che nell’arco della vita lavorativa il contribuente può ricevere un massimo di 22 mesi di contributi gratis per malattia o infortunio. È importante ricordare che per beneficiare di tale versamento il lavoratore dovrà inviare formale richiesta all’Inps se sussistono le condizioni valide.