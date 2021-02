Per chi ha deciso di acquistare un’auto nuova non c’è momento migliore. Tra incentivi statali e sconti delle case, si arriva a risparmi di migliaia di euro. A questi si potrebbero aggiungere fino a 8mila euro di bonus della Regione Lombardia.

Infatti sta per essere pubblicato un bando che riconosce nuovi bonus per l’acquisto di auto a basse emissioni. Un residente nella Regione può ottenere fino a 18mila euro di sconto per l’acquisto di un’auto nuova grazie al nuovo superbonus della Lombardia.

Nuovi incentivi in Lombardia per l’acquisto di nuove autovetture

La giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 36 milioni di euro d’incentivi per l’acquisto di una nuova auto a basso impatto ambientale. Di questi, 18 milioni saranno destinati al 2021 e 18 milioni al prossimo anno.

Per gli automobilisti significa un bonus ricchissimo che si può aggiungere agli incentivi nazionali e a quelli delle case automobilistiche. Con sconti quasi da capogiro per l’acquisto di una nuova vettura che rispetti i criteri per accedere ai bonus del bando.

Secondo l’analisi di un autorevole magazine specializzato, sommando tutti gli incentivi, si può arrivare a un super taglio sul listino per alcuni veicoli. Il magazine calcola fino a 18mila euro di sconto per l’acquisto di un’auto nuova grazie al nuovo superbonus della Lombardia.

Si può arrivare ad avere un bonus di 8mila euro

Ma a quanto ammonta il superbonus della Regione Lombardia? L’importo dipende dal tipo di veicolo che si acquista. Per quelle full elettriche o a idrogeno, ovvero a emissione zero, il bonus è di 8mila euro.

Al crescere dell’emissioni della nuova auto, l’incentivo si abbassa progressivamente fino ad arrivare a 2.000 euro. L’elenco degli incentivi sarà indicato nel bando, pubblicato sulla pagina web dedicata ai bandi della Regione (questo è il link).

Per accedere al contributo massimo occorre demolire un’auto di categoria M1 (benzina euro 2 o diesel euro 5). Senza demolizione si può accedere a un contributo ridotto ma solo a fronte di acquisti di un’auto a emissioni zero.

Come partecipare al bando

I cittadini lombardi potranno presentare la domanda a partire dall’1 di marzo, data di apertura del bando. Dal 20 febbraio sarà pubblicato sul sito della Regione il bando attuativo, con l’indicazione dei vari bonus. Il contributo sarà erogato direttamente dal venditore tramite uno sconto diretto sul prezzo di listino dell’auto.

