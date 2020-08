E’ uno dei migliori amici dell’uomo, qualcuno sostiene il migliore. Ma è anche una delle voci di spesa più rilevanti. Avere un cane costa e molto. Avere cura di Fido non richiede solo un impiego di tempo ma anche un investimento di denaro non indifferente. L’osservatorio Prontotrend ha fatto una ricerca e ha scoperto quanto può costare tenere un cane. Una spesa che può arrivare fino a 150 euro al mese, ecco quanto costa il migliore amico dell’uomo.

Fido, quanto mi costi

Avere un cane è una gioia. Ma anche un impegno, non solo di tempo, ma anche economico. Chi lo ha, lo sa. E chi non lo ha e pensa di prenderlo, è bene che metta in conto una serie di privazioni. La prima è quella del tempo. Un cane deve essere portato fuori almeno due volte al giorno. Specialmente se il padrone vive in appartamento senza giardino. E se durante la clausura, questo impegno era visto come una benedizione, in tempi normali può essere vissuto come gravoso.

E poi c’è l’impegno economico. Un cane ha bisogno non solo di attenzioni amorevoli, ma anche di una serie di accessori e di cure che costano.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Fino a 150 euro al mese, ecco quanto costa il migliore amico dell’uomo

Si parte dal microchip, obbligatorio, che per la sua applicazione la spesa è di 35 euro circa. Poi ci sono le vaccinazioni, che mediamente costano 40 euro. Vivamente consigliate sono quelle contro la parvovirosi, il cimurro e l’adenovirosi. Poi è utile una visita veterinaria, per verificare lo stato di salute almeno una volta all’anno. Costo sui 50 euro.

Poi ci sono gli accessori che si usano tutti i giorni, come il guinzaglio e il collare, eventualmente la museruola. E poi occorrono la ciotola per il cibo e quella per bere. Piccole spese, d’accordo, una tantum, ma che incidono. Ciò che invece incide molto di più è il cibo. E più il cane è di taglia grande e più costa farlo mangiare. E in questo caso la spesa varia tra 50 e 150 euro al mese.

In conclusione

Avere un cane costa, specialmente al primo anno. La spesa dipende dalla taglia. Un animale di taglia media il primo anno può richiedere un investimento anche oltre 2mila euro. Cifra in cui rientrano le spese sopra menzionate, a cui aggiungere la tolettatura un paio di volte l’anno. E magari un percorso con un addestratore (utile per i cani di indole più aggressiva).

Dal secondo anno le spese si riducono e il budget per un cane, sempre di taglia media, può variare tra 700 e 1800 euro. Ma se la taglia cresce, l’investimento supera facilmente i 2.000 euro l’anno.

Per saperne di più

Vuoi sapere come risparmiare sul cibo per cani? Leggi qui.