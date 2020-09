Un animale domestico per molti è un membro della famiglia a tutti gli effetti. E mai ci sogneremmo di abbandonarlo o lasciarlo a se stesso. Ma purtroppo questo fenomeno è in costante crescita. E non sono poche le famiglie che, soprattutto durante l’estate, preferiscono lasciare il proprio amico a quattro zampe sul ciglio di una strada. Bene, è giusto ricordare intanto che l’abbandono di animali è un reato. Lo afferma l’art. 727 del Codice Penale. E, per questo atto, sono previste copiose sanzioni. Infatti, ci sono fino a 10.000 di multa per chi compirà questo gesto per la strada con il proprio animale domestico.

Abbandono degli animali domestici, un fenomeno in crescita

In Italia, molte famiglie hanno un animale domestico. Si stima che ci siano 6.800.000 cani e 8.500.000 gatti. Si tratta, dunque, di cifre ragguardevoli. Nonostante ciò, la LAV (Lega anti-vivisezione) riporta dei dati tragici. Infatti, pare siano 130.000 gli animali abbandonati ogni anno. Il numero dei randagi, infatti, attualmente arriva addirittura a 900.000.

Si tratta di animali che, oltre ad essere traumatizzati, si ritrovano per la strada senza cibo né cure. Il rischio è soprattutto quello di venire investiti, o di diventare vittime di maltrattamenti. E solo una parte di essi riesce a trovare rifugio in strutture come l’ENPA.

Stiamo quindi parlando di un atto grave, e la legge prevede delle conseguenze importanti per chi lo commette.

Ecco cosa prevede l’art. 727 c.p. nello specifico

La norma prevede che, chi abbandonerà un animale, potrà essere punito con l’arresto fino a un anno o con una sanzione che va dai 1.000 a 10.000 euro. L’articolo si occupa anche del maltrattamento dei nostri amici a quattro zampe, prevedendo le medesime conseguenze.

Dunque, il Codice Penale sta operando con lo scopo di contenere il più possibile questo fenomeno. Ma, nel frattempo, ha previsto fino a 10.000 euro di multa per chi compirà questo gesto per la strada con il proprio animale domestico.