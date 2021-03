Un’infrazione che molti automobilisti commettono più di quanto si pensi è l’uso del telefono alla guida. Tra conversazioni telefoniche senza auricolari, messaggi su WhatsApp e visite continue sui social, i più indisciplinati ignorano le conseguenze negative legate a questo malcostume.

Più che di un malcostume, possiamo parlare di veri e propri illeciti che il Codice della Strada punisce severamente. Dunque, in ogni caso, a prescindere da quanto disposto dalla Legge, è sempre bene comportarsi con rettitudine quando si è al volante. Non solo ne guadagniamo tutti in termini di sicurezza, ma possiamo evitare sanzioni pecuniarie piuttosto elevate. Che dire poi dei punti della patente? La riforma allo studio del Codice della Strada prevede eventuali inasprimenti anche a questo proposito.

Fino a 1.700 euro di multa e 10 punti in meno sulla patente per chi commette questa infrazione molto comune

Attualmente, il Codice prevede che chi venga colto alla guida parlare al telefono senza auricolari sia assoggettato al pagamento di una multa che va da un minimo di 160 fino a un massimo di 646 euro. Mentre i punti decurtati sulla patente per questo tipo di infrazione sono 3.

L’iter legislativo in discussione, in corso di approvazione, prevede un innalzamento della sanzione da un minimo di 422 euro fino a un massimo di 1.697 euro. Parimenti, anche i punti decurtati sulla patente dovrebbero passare da 3 a 5.

Inoltre, qualora siano rilevate più infrazioni nell’arco di due anni le sanzioni dovrebbero addirittura raddoppiare. Dunque, per i più indisciplinati e sprezzanti delle regole si profila una decurtazione fino a 10 punti della patente. In determinati casi poi, a discrezione delle Forze dell’Ordine, può essere addirittura disposta la sospensione della licenza alla guida. Come si dice in questi casi, uomo avvisato mezzo salvato.

Le sanzioni si applicano a chi usa smartphone. Ma anche notebook, tablet e/o altri dispositivi che possano procurare distrazione del guidatore. Anche per pochi istanti mentre è alla guida.

Approfondimento

“Fino a 1.700 euro di multa e 10 punti in meno sulla patente per chi commette questa infrazione molto comune” è stato utile? Clicchiamo qui per scoprire se siamo in regola con il pagamento dei bolli auto degli anni precedenti.