Fino a 1.400 euro di Bonus per comprare una bici, ma solo per chi vive in questa Regione

Si possono ottenere fino a 1.400 euro di Bonus per l’acquisto di una bici. Purtroppo questo incentivo alla mobilità ecologica è valido ancora solamente per chi abita in una specifica Regione italiana

Il 2023 ha portato con sé numerosi incentivi per promuovere mezzi di trasporto ecologici, come le auto e moto elettriche. Tra questi c’è anche il Bonus Bici, un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano un approccio sostenibile alla mobilità. Il Bonus Bici, arriva a offrire fino a 1.400 euro per l’acquisto di una nuova bicicletta, comprese quelle assistite. Purtroppo i termini di questo incentivo sono scaduti in quasi tutta Italia. Solo gli abitanti di una Regione ne possono ancora usufruire.

Fino a 1.400 euro di Bonus per comprare una bici

Il Bonus Bici è un’iniziativa che promuove la mobilità sostenibile, incentivando l’acquisto di biciclette elettriche o a pedalata assistita. Questo arriva a offrire a particolari condizioni un rimborso che può arrivare anche al 70% del costo dell’acquisto del mezzo. L’importo massimo erogabile è di 1.400 euro. Per ottenere il Bonus Bici, è necessario essere maggiorenni ma solo i residenti in uno dei Comuni dell’Emilia Romagna possono ancora richiederlo. Infatti nelle altre Regioni italiane i termini temporali per la presentazione della domanda sono scaduti.

Come richiedere il Bonus Bici in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna la buona notizia è che i termini per richiedere il Bonus Bici sono ancora validi. Il procedimento è semplice e veloce. Le domande devono essere inserite sul sito della Regione: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandobici. Per quest’anno le richieste possono essere inserite fino al 28 dicembre 2023, poi da 9 gennaio scattano i termini per le richieste relative al 2024. Tuttavia, poiché la disponibilità dei fondi è limitata, i Bonus vengono erogati fino a esaurimento.

Il contributo può arrivare fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita in assenza di rottamazione di un’auto. Comunque il rimborso non può essere superiore al 50% del costo del mezzo. In caso di rottamazione di una autovettura contestualmente all’acquisto della bici, il contributo potrà arrivare fino a euro 1.400 euro per una cargo bike. Ma il rimborso non potrà essere superiore al 70% del costo del mezzo.

Modalità di ricevimento

Il Bonus Bici avviene, ovviamente, su rimborso della spesa sostenuta. Quindi chi ne vuole usufruire dovrà presentare la fattura a lui intestata. In caso di rottamazione dell’auto, anche in questo caso chi presenta la domanda di Bonus dovrà essere anche il proprietario dell’auto. Il contributo sarà versato sul conto corrente bancario o postale del richiedente il contributo.

Il Bonus Bici è solo uno dei tanti contributi che possono essere richiesti dalle famiglie italiane. Per esempio si possono richiedere ancora tre contributi da qui alla fine dell’anno ed ottenere importanti vantaggi economici.