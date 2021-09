Fino a 1.000 euro al mese risparmiati con questi trucchetti che pochi mettono in pratica

Il rincaro delle bollette di cui si parla negli ultimi giorni ha già fatto rabbrividire molti di noi. Una bella doccia gelata per chi ha già difficoltà ad arrivare a fine mese.

Riuscire a risparmiare, però, è un desiderio di chiunque. La maggior parte di noi, anche chi non ha problemi economici, sente il bisogno di risparmiare. Oltre alle bollette, infatti, bisogna tener conto anche delle eventualità non previste: la ruota dell’auto bucata, la lavatrice che si rompe, e tanto altro ancora. Queste sono tutte spese a cui, in un modo o nell’altro, bisogna far fronte, e avere un gruzzolo di denaro a cui attingere.

Risparmiare, quindi, diventa essenziale. Se siamo anche noi tra le persone che non sanno da dove partire per risparmiare, scopriamo insieme alcune semplici strategie. Basterà poco per riuscire a mettere da parte fino a 1.000 euro ogni mese.

Attenzione alle bollette pesanti

Le bollette sono una delle spese fisse di ogni nucleo familiare. Se ogni volta che ci vediamo recapitare a casa una bolletta proviamo un dolore fisico, probabilmente stiamo sbagliando qualcosa.

Oltre ai prezzi imposti dallo Stato sulle utenze, esistono degli strumenti grazie a cui è possibile trovare la tariffa più economica e vantaggiosa per noi. Si chiamano “comparatori di tariffe” o di prezzi.

Trovarli è molto semplice. Basta digitare su Google “comparatore di tariffe” seguito dall’utenza che vogliamo alleggerire. Dopo aver inserito alcuni dati, il sito ci proporrà la soluzione perfetta per noi, e che ci farà risparmiare davvero parecchio denaro. Si parla anche di qualche centinaio di euro ogni mese.

Gli elettrodomestici

Occhio anche agli elettrodomestici che abbiamo in casa. Per prima cosa, facciamo attenzione perché è questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta.

Inoltre stiamo attenti agli sprechi. Non lasciamo dispositivi elettronici, come pc, in stand by, e preferiamo i lavaggi in lavatrice a 30° o in modalità eco. Azioniamo lavatrice e lavastoviglie preferibilmente a pieno carico. In questi modi inizieremo già a ridurre la bolletta energetica.

Fino a 1.000 euro al mese risparmiati con questi trucchetti che pochi mettono in pratica

Per le pulizie domestiche scegliamo panni in tessuto, da lavare e riutilizzare, e preferiamo detersivi generici che possano funzionare bene su più superfici. Forse pochi lo sanno, ma è questo il miglior detergente per le pulizie domestiche.

In più, se per i nostri spostamenti è necessaria l’auto, scopriamo questi suggerimenti furbi poiché è incredibile quanti soldi di benzina si risparmiano. Arriveremo fino a 1.000 euro al mese risparmiati con questi trucchetti che pochi mettono in pratica.