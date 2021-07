Una granella croccante e tutta la dolcezza della frutta di stagione sono le protagoniste di questa gustosissima ricetta. Stiamo parlando del crumble di fichi e mandorle, in cui il gusto della frutta secca sposa perfettamente quello di questo frutto dell’estate. Prepararlo è davvero semplicissimo e il consiglio è di abbondare, perché questo dolce squisito conquisterà tutti. Sicuramente finirà in un attimo questo buonissimo e veloce dolce estivo a base di fichi e mandorle. Ecco gli ingredienti necessari e il velocissimo procedimento grazie a cui prepararlo.

Cosa occorre per il crumble di fichi e mandorle

700 grammi circa di fichi;

3 cucchiai di Marsala;

150 grammi di burro;

200 grammi di farina 00;

50 grammi di mandorle prive della buccia;

100 grammi di zucchero di canna;

un pizzico di sale.

Il motivo è abbastanza semplice: la fusione tra frutta secca e fichi è un abbinamento infallibile.

Preparare questo crumble è semplicissimo e occorrerà partire sbucciando e tagliando i fichi in piccoli pezzi. Versare sopra ai fichi il Marsala e lasciare in infusione per alcuni minuti. A questo punto, collocare i fichi in una tortiera foderata da carta forno o ben imburrata.

In una boule a parte impastare la farina e il burro, poi le mandorle precedentemente tritate e il pizzico di sale. Bisognerà avere cura di non lavorare eccessivamente il burro per non farlo sciogliere. Questo è solo uno dei semplici segreti grazie ai quali ottenere un crumble perfettamente sgranato. Aggiungere anche lo zucchero e impastare ulteriormente.

Come terminare il dolce con la cottura in forno

A questo punto occorrerà distribuire il crumble sopra ai fichi precedentemente posizionati nella tortiera. Bisognerà ricoprire interamente i fichi, ma senza mai premere. Il crumble è un dolce a base di granella in cui affondare il cucchiaio e scoprire cosa c’è sotto. Molto spesso la frutta è la scelta principale proprio perché sposa perfettamente il gusto secco della granella.

A questo punto basterà infornare a 180 gradi per circa 35 minuti e a forno preriscaldato. Dopo la cottura, la granella di mandorla, farina e zucchero caramellerà acquistano una consistenza croccante e friabile. Sotto, invece, sarà un piacere scoprire la dolcezza dei fichi ancora morbidi.

