La primavera sta iniziando a regalare delle giornate miti durante le quali i più fortunati possono già crogiolarsi un po’ al sole. Magari leccando il primo gelato della stagione o semplicemente godendosi del tempo nel proprio giardino. Le giornate si stanno allungando e da domenica, con l’arrivo dell’ora legale, questo fenomeno si sentirà ancora di più.

Cosa sentiranno invece i diversi segni dello zodiaco? Sarà un fine settimana top per alcuni, molto meno per altri, come è consuetudine. Iniziamo da chi brillerà di più.

Diciamo subito che continuerà il momento sì dell’Ariete, il segno di questo mese. Iniziata bene la prima settimana del suo periodo, il weekend proseguirà su questa falsariga. Sembra che nulla possa spaventare i nati dal 21 marzo al 21 aprile. Dal punto di vista professionale ci sarà il meritato riposo, dopo un intenso venerdì di lavoro. Quindi, bisognerà concentrarsi su come viverlo al meglio.

Chi è in coppia o in famiglia può decidere di sfruttare il primo innalzamento di temperatura per un weekend all’aria aperta. Chi, invece, non ha obblighi coniugali o simili, potrà sfruttare il fine settimana per far esplodere tutta la sua energia e la sua passione. Aperitivi, cene, feste. Non bisogna perdersi nulla, soprattutto ora che il vento è decisamente in poppa.

Fine settimana di passione ed energia per Ariete, nuove amicizie per Sagittario, piacevoli intese per Cancro, delusione e silenzio per questo segno

Sarà un weekend di nuove conoscenze e amicizie per il Sagittario. I nati sotto questo segno, infatti, saranno molto propensi alla socializzazione. Sarà un evento in particolare a regalare una sorpresa. Magari uno dei tanti aperitivi tra sconosciuti che tanto va di moda di questi tempi. Dove due anime possono entrare da sole e uscire abbracciate insieme.

Anche il Cancro sfrutterà al meglio il weekend per condividere gioie ed emozioni con alcuni segni in particolare. Forte affinità, per esempio, tra i nati dal 22 giugno al 22 luglio con Scorpione e Pesci, mentre qualche problema in più ci sarà con Acquario. Poco importa, però, perché sono previsti importanti movimenti a livello sentimentale. Di conseguenza, meglio concentrarsi sul feeling con i primi due segni che sulle problematiche con i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio.

Infine, al posto del dulcis in fundo, ecco le noti dolenti del weekend. Il Capricorno, infatti, vivrà un fine settimane di fraintendimenti e delusioni. Questo farà sì che, saggiamente, si rinchiuderà in silenzio per non peggiorare le cose. Passata la buriana, che potrebbe durare una decina di giorni, con l’inizio di aprile le cose dovrebbero iniziare a migliorare. Con pazienza, calma e bocca chiusa, questo periodo passerà molto rapidamente.

Fine settimana di passione ed energia per Ariete, dunque, con Sagittario e Cancro che daranno il meglio di loro nelle relazioni. Capricorno, invece, dovrà aspettare, magari svagandosi in altro modo, in attesa di tempi migliori.