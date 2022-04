Nuovo appuntamento con gli esperti di ProiezionidiBorsa per l’oroscopo del weekend. La prima settimana piena di aprile ha portato enormi soddisfazioni a molti segni zodiacali. Ed è in arrivo anche un fine settimana da applausi per Sagittario e Pesci. Da venerdì, invece, si prevedono grosse grane per i Bilancia e altri 3 segni. Per loro la preoccupazione principale sarà quella di provare a salvare il portafogli.

Arriva un weekend da sogno per Sagittario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario stanno vivendo un momento magico, che proseguirà anche nel weekend. Sul lavoro tutto andrà per il meglio e tra venerdì e sabato potrebbero arrivare veri e propri trionfi. Molto bene anche l’amore dentro e fuori dalle lenzuola. Venere favorevole rafforzerà l’intesa e contribuirà a far nascere nuove coppie.

Se la settimana dei Pesci è stata positiva, i giorni che vanno da venerdì a domenica lo saranno ancora di più. L’allineamento dei Pianeti è davvero straordinario e permetterà ai Pesci di raggiungere tutti i traguardi che si sono prefissati. Soprattutto in ambito professionale dove uno scatto di carriera potrebbe aprire le porte per un futuro radioso.

Attenzioni a liti e incomprensioni per i Bilancia

Nonostante il periodo decisamente positivo, i Bilancia dovranno fare i conti con molte insidie nei prossimi giorni. In campo sentimentale non mancheranno le incomprensioni. Andranno risolte velocemente perché la priorità sarà concentrarsi sul lavoro. I rapporti tesi con capi e colleghi potrebbero mettere a rischio carriera e conto in banca. Trovare un compromesso e abbassare il livello dello scontro sarà prioritario.

Fine settimana da applausi per Sagittario e Pesci mentre la Bilancia e questi 3 segni dovranno pensare a come salvare il conto in banca

A far compagnia alla Bilancia tra i segni più sfortunati del weekend ci sarà il Capricorno. Soprattutto perché a dominare saranno lo stress e il nervosismo. Due ingredienti che renderanno ancora più difficile affrontare le spese impreviste che potrebbero arrivare.

Rischio mani bucate, invece, per i Gemelli. I Gemelli si confermano ancora una volta tra i segni più imprevedibili dello zodiaco e nonostante il buon allineamento dei Pianeti rischiano di esagerare. Il periodo è buono per gli investimenti. Ma soltanto per quelli oculati e consigliati dagli esperti.

Gli Acquario, infine, dovrebbero fare particolare attenzione alla giornata di domenica. Una telefonata inaspettata con un socio di lavoro potrebbe causare grosse incomprensioni e mettere a rischio gli sforzi di questi mesi. Le questioni saranno soprattutto finanziarie e andranno risolte in pochissimo tempo per non compromettere una seconda metà dell’anno che si preannuncia straordinaria.

