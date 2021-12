Non ci sono ancora i dati ufficiali al 100% ma sembra che l’ultimo Black Friday abbia segnato ottime vendite anche nel nostro Paese. D’altronde le promozioni sono durate praticamente una decina di giorni e gli italiani hanno avuto tutto il tempo di fare shopping. Molti ne hanno approfittato anche per investire sui regali di Natale, approfittando delle offerte. E il Mondo degli smartphone ancora una volta l’ha fatta da padrone nelle vendite. Consideriamo ormai che le applicazioni stanno sostituendo i tradizionali libri anche nelle attese e nel tempo libero. Complici anche i social più famosi che sono una vera e propria droga, con tutte le notizie, i video e le immagini che ci tentano. E, proprio in tema, finalmente uno dei social più amati e utilizzati dagli italiani ripristina la funzione che tutti aspettavamo. Vediamo coi nostri Esperti di cosa si tratta.

Quando nasce Instagram

Ha da poco compiuto 11 anni Instagram, social uscito per la prima volta su App Store a ottobre 2010. Dopo poche settimane, aveva già raggiunto e superato 1 milione di utenti. Oggi non si può più nemmeno tenere il conto da quanti sono. Instagram nacque ufficialmente come completamento di Facebook e per gli appassionati di fotografia. Oggi, ovviamente è questo e molto di più. Tanto da essere probabilmente il social preferito dalle star e dai vip.

Finalmente uno dei social più amati e utilizzati dagli italiani ripristina la funzione che tutti aspettavamo

Per stare al passo con tutti i concorrenti anche Instagram e i suoi programmatori sono sempre al lavoro. Per tutti gli appassionati dovrebbero mancare davvero poche ore al reintegro di una delle funzioni più amate. Ci riferiamo al cosiddetto “feed cronologico”, come si chiama in termine tecnico. Ossia, avere la possibilità di rivedere i post più recenti subito e in cronologia in base ai tempi di condivisione. Cosa che potevamo dare tutti noi fino a 5 anni fa quando le cose cambiarono. Pensando infatti di venire incontro agli utenti, Instagram decise di dare spazio ai post più amati dal singolo utente. Novità che quindi è un “amarcord” e che potrebbe essere presto seguita da un’altra sorpresa, ma che non sveliamo ora.

Un vero e proprio business

Instagram sarebbe diventato anche però un vero e proprio business. Aiutando addirittura la nascita di nuovi profili professionali. Pensiamo addirittura che stando alle statistiche interne sono oltre 200 milioni gli utenti che vanterebbero più di 50.000 seguaci. Non per niente molte attrici, modelle i personaggi dello spettacolo lo utilizzano sponsorizzando su Instagram i marchi di moda e i brand internazionali più conosciuti.

Approfondimento

Una settimana davvero fantastica attende questi 3 segni che tra Santa Lucia e Natale potrebbero navigare nell’oro e nella fortuna