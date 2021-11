Finalmente unghie più forti e robuste con questi 3 impacchi della nonna 100% naturali

Le unghie, che siano quelle delle mani o dei piedi, sono una delle parti del corpo più esposte e fragili.

Infatti, basta davvero poco per far sì che queste si sfaldino o si indeboliscano.

Questo può capitare durante i cambi di stagione, o se stiamo attraversando un forte periodo di stress. Molto potrebbe dipendere anche da una cattiva alimentazione, o dalla carenza di vitamine (A, B6, E) o sali minerali come ferro, selenio, rame e zinco.

Come riportano alcuni studi, inoltre, le unghie potrebbero diventare più fragili e molli anche dopo lunghi trattamenti farmacologici. Oppure dopo manicure aggressive, o a causa del contatto prolungato con acqua, detergenti e prodotti chimici.

Comunque, potremmo avere finalmente più unghie forti e robuste con questi 3 impacchi della nonna 100% naturali

Per risolvere questo fastidio e prevenire brutte rotture delle unghie, potremmo sfruttare alcuni rimedi naturali che potrebbero rinforzarle e rinvigorirle. Infatti, con questi 3 accorgimenti che vedremo tra poco, potremmo fornire non solo un’eccellente idratazione, ma anche il giusto nutrimento per le nostre unghie.

Il primo rimedio consiste nel preparare un impacco con l’equiseto, una pianta dalle proprietà rimineralizzanti che rinforzerebbe le unghie.

Per realizzarlo, uniamo insieme in una ciotolina un grammo di polvere di equiseto e un cucchiaino abbondante di miele. Una volta mescolati, spalmiamo il composto sulle unghie e lasciamo agire per una decina di minuti. Trascorso il tempo necessario, possiamo risciacquare con acqua tiepida.

Il secondo stratagemma consiste in un maniluvio a base di tè verde che aiuterebbe a rinforzare unghie e cuticole. Una volta immerse le mani per circa 10 minuti, percepiremo quasi fin da subito una piacevole sensazione di benessere. In teoria, dopo il trattamento, potremmo anche utilizzarlo come olio essenziale da usare per dei massaggi alle unghie.

Il terzo segreto della nonna è una maschera all’uovo e miele. Mescolando questi due ingredienti potremmo ottenere un composto davvero molto nutriente per le unghie.

Una volta applicata, lasciamo agire per una mezz’oretta per poi risciacquare anche qui con acqua tiepida.

Un ultimo consiglio bonus

Quindi, ecco come avere finalmente unghie più forti e robuste con questi 3 impacchi della nonna 100% naturali. Per concludere, però, vi è ancora un altro rimedio molto efficace ma che pochi conoscono.

Stiamo parlando di una soluzione a base di olio, per metà di ricino e per l’altra di oliva. Questo mix può essere spalmato come uno smalto sulle unghie e darà nuovo vigore e forza alle nostre unghie.