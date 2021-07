L’estate è di sicuro il momento perfetto in cui incontrarsi con gli amici e organizzare cene e pranzi in compagnia.

Se siamo allora alla ricerca di un antipasto semplice ma ricco di gusto e che ci faccia fare di sicuro bella figura. questo articolo sarà di aiuto. Infatti, ecco finalmente un gustoso antipasto veloce e semplice perfetto per le giornate estive.

Tutto il necessario per preparare i nostri crostini

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 8 fette di pane integrale;

b) 10 uova;

c) 200 gr di salmone affumicato;

d) una noce di burro;

e) aneto;

f) erba cipollina;

g) sale;

h) pepe.

Finalmente un gustoso antipasto veloce e semplice perfetto per le giornate estive

Preparare questo fantastico antipasto sarà davvero semplice e veloce. Per iniziare dovremmo rompere le uova in una terrina di buone dimensioni e sbatterle con una forchetta o una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. Regoliamo di sale e pepe e lasciamolo a riposare qualche minuto.

Nel mentre riscaldiamo una padella sul fuoco e sciogliamoci sopra la nostra noce di burro, facendo attenzione a ungere per bene tutta la superficie. Versiamo le uova nella padella e con una leccarda dalla punta in silicone continuiamo a sbattere per almeno un minuto. Il trucco per ottenere delle uova strapazzate davvero buone sarà quello di controllare il calore e la temperatura. Per fare questo allora dovremo mettere e togliere la padella dal fuoco continuamente, onde evitare che le uova si cuociano troppo o troppo velocemente.

Una volta che avremo ottenuto delle uova soffici e senza liquidi, ma non troppo asciutte, potremo aggiungere un po’ di aneto e di erba cipollina, finemente tritati.

Per finire, abbrustoliamo leggermente le fette di pane integrale e disponiamoci sopra le uova strapazzate, il salmone è un altro pizzico di aneto e erba cipollina. Il risultato sarà un fantastico antipasto semplice e veloce, perfetto per una colazione estiva leggera ma gustosa.

