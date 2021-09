Se in passato i dolci e le torte erano un’esclusiva delle feste e delle ricorrenze, oggi sono quasi d’obbligo per completare un pasto. Grazie a questo articolo potremmo preparare finalmente un dolce fragrante e buono come non mai che illuminerà le nostre giornate. Di seguito, scopriremo subito tutto il necessario per realizzare una buonissima millefoglie con crema e lamponi

Ecco l’occorrente per una torta da 10 porzioni.

Ingredienti

3 confezioni da 230 gr di pasta sfoglia pronta;

zucchero a velo;

zucchero di canna;

50 gr di farina zero;

600 gr di lamponi;

4 tuorli;

100 gr di zucchero semolato;

500 ml di panna fresca;

500 ml di latte;

1 limone.

Finalmente un dolce fragrante e buono come non mai che illuminerà le nostre giornate

Innanzitutto, prendiamo le sfoglie e una volta srotolate bucherelliamole e spennelliamole con un po’ d’acqua. Poi, aggiungiamo sopra dello zucchero di canna e lasciamo riposare per circa 30 minuti in frigo.

A questo punto, trasferiamo una delle sfoglie in forno preriscaldato a 200 °C e facciamola cuocere per circa 10 minuti finché lo zucchero non si sarà caramellato. Sforniamo, lasciamo raffreddare e ripetiamo lo stesso procedimento per le altre sfoglie.

Per preparare la crema, invece, stemperiamo il latte a fuoco dolce, in un pentolino assieme alla buccia del limone. Con la frusta montiamo i tuorli assieme allo zucchero in una ciotola a parte, fino a che non saranno belli gonfi e spumosi. Aggiungiamo poi la farina setacciata e mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi appunto.

Poi, versiamo a filo il latte e amalgamiamo per bene il composto utilizzando un cucchiaio di legno con movimenti lenti ma decisi. Rimettiamo tutto sul fuoco e, sempre mescolando, facciamo addensare la crema a fiamma bassa. Una volta raggiunta la consistenza voluta togliamo dal fuoco e lasciamo a raffreddare.

Nel frattempo, utilizzando le fruste elettriche, montiamo a neve la panna. Non appena la crema si sarà raffreddata amalgamiamo la panna con una spatola in silicone e mettiamo in frigo per almeno un’ora.

La composizione

Per finire, non ci resterà altro che comporre il nostro dolce. Adagiamo una sfoglia su un piatto da portata, rispalmiamoci sopra 1/3 della crema e dei lamponi chiudendo il tutto con una seconda sfoglia. Ripetiamo questa operazione fino a esaurire gli ingredienti e mettiamo il dolce così pronto per due ore in frigo.

Al momento di mangiare togliamo la torta dal frigo e cospargiamo il tutto con dello zucchero a velo setacciato. Il risultato sarà davvero delizioso.

