Il gelato è uno dei dolci più semplici e amati per l’estate. Ecco perché tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita a prepararlo con le nostre mani. Appena pronto, però, ci siamo accorti che la nostra creazione non è come quelle della gelateria. Tende a congelarsi in poco tempo e non è molto cremosa. Ma niente paura. É stato finalmente svelato uno dei segreti degli chef per rendere il gelato fatto in casa ancora più cremoso.

Gli ingredienti per ammorbidire il gelato

Rendere il gelato fatto in casa degno delle gelaterie è più semplice di quanto possa sembrare. Per prima cosa dobbiamo utilizzare ingredienti di prima qualità. Scegliamo uova fresche e, se possibile, non di allevamento. Prendiamo il miglior latte presente in circolazione (fresco e intero) e della frutta non trattata.

Meglio evitare preparati già pronti o sciroppi. Toglieranno gusto e consistenza alla nostra creazione.

Il palato ringrazierà. Ma il vero segreto per rendere il gelato cremoso sta nei comuni addensanti. Nelle creme che prepariamo usiamo sempre alimenti come la farina o gli amidi naturali. E dal momento che il gelato è una crema ci serviranno anche questa volta.

Ora che abbiamo ingredienti di ottima qualità e il giusto “collante” possiamo procedere con la ricetta.

Finalmente svelato uno dei segreti degli chef per rendere il gelato fatto in casa ancora più cremoso: come fare

Gli addensanti come l’amido di mais, la farina di semi di carruba e quella di semi di guar hanno due funzioni. La prima è quella di eliminare l’acqua e i cristalli di ghiaccio dalla superficie del gelato. La seconda è quella di rallentarne la liquefazione una volta tolto dal congelatore.

Prendiamo il nostro addensante e una bilancia. Per ogni mezzo kg di gelato aggiungeremo 1 grammo di addensante. Mischiamo la sostanza con lo zucchero, aggiungiamo ai liquidi e misceliamo bene per non far creare grumi. Il nostro gelato è pronto per stupire la platea.

E se siamo in cerca di dolci estivi e facili da preparare, noi di Proiezionidiborsa consigliamo anche i pavesini cocco, cioccolato e mascarpone.