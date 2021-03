Vivere con gli animali domestici è una tendenza costantemente in crescita: cani e gatti sono i due animali domestici più diffusi al mondo. Pare infatti che, in Italia, ci siano oltre 14 milioni di animali domestici tra cani e gatti. Quante volte ci siamo chiesti chi tra cane e gatto sia l’animale preferito dalle famiglie? Finalmente svelato quale tra cane e gatto è l’animale preferito dall’uomo: continuiamo a leggere l’articolo per scoprirlo.

Lo studio

Una recente ricerca condotta da Budget Direct, un’azienda australiana, ha cercato di indagare in merito a questa diatriba. Infatti, indagando gli hashtag su Instagram riguardo agli animali domestici, in particolare sui cani e sui gatti, hanno stilato una classifica di percentuali per ogni paese del mondo. Da questo metodo è nata un’infografica molto chiara e precisa che ne illustra il risultato.

Il risultato

Tra i 167 paesi indagati attraverso la tecnica di analisi degli hashtag, il responso è abbastanza netto: in ben 91 paesi a vincere sono i gatti, mentre i cani si aggiudicano “soltanto” 76 paesi. Entrando più nel dettaglio, osserviamo che, tendenzialmente, i principali paesi anglofoni quali la Gran Bretagna, l’Australia, gli Stati Uniti sono a prevalenza “canina”. Paesi invece come la Cina e la Russia sono più amanti dei gatti.

Il caso italiano

Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, l’Italia rientra tra i paesi a prevalenza “felina”. I gatti, infatti, non solo spopolano su Instagram, ma sono largamente presenti nelle nostre famiglie. Si calcola che i gatti presenti nelle famiglie italiane siano oltre 7 milioni. Inoltre, gli animali domestici sono molto più diffusi nel nord Italia rispetto che al centro e al sud.

Nessuna rivalità

Ovviamente non esiste nessuna reale rivalità tra gli amanti di questi animali domestici, ma essendo i due più diffusi al mondo, abbiamo cercato di entrare maggiormente nel dettaglio. Con questo articolo abbiamo finalmente svelato quale tra cane e gatto è l’animale preferito dall’uomo. Il gatto vince sul cane, ma dobbiamo anche pensare che le scelte che possono portarci ad adottare l’uno rispetto all’altro sono molteplici. Infatti, è possibile che si decida di adottare un animale rispetto ad un altro per esigenze di spazi e di stili di vita. Pertanto, è probabile che non sia soltanto una questione di preferenze.

Approfondimento

Il momento migliore per far conoscere cane e gatto