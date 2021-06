Gli asparagi fanno bene e sono una di quelle verdure che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Depurano, reidratano e fanno dimagrire. Il tutto con pochissime calorie. Tutto sta a cucinarli nella maniera opportuna. E, la migliore è lessarli, anche se si tratta di un’operazione che potremmo saltare con gli asparagi già pronti. Vero, ma, parte dei nutrienti di quelli in scatola se ne è proprio andata nel procedimento di lavorazione. Cosa che non accade con quelli freschi. Ecco allora, finalmente svelato il trucco per lessare gli asparagi mantenendoli morbidi e senza perdere i nutrienti che depurano il nostro organismo.

Attenzione alla scelta dell’asparago fresco

Prima di vedere l’operazione perfetta per lessare gli asparagi, ci raccomandiamo la scelta dei mazzi freschi. E, questo significa: fiori in cima di colore verde intenso, gambo altrettanto e bello sodo. L’asparago non deve assolutamente presentare macchie.

La procedura corretta

Finalmente svelato il trucco per lessare gli asparagi mantenendoli morbidi e senza perdere i nutrienti che depurano il nostro organismo: il taglio del gambo. Per prima cosa, laviamo ovviamente gli asparagi sotto un getto di acqua fresca. A questo punto, ecco la parte fondamentale che può fare la differenza: il taglio del gambo. Partiamo dal fondo e misuriamo non più di 5 cm. Questo e il sistema più sicuro perché i nostri asparagi si lessino poi correttamente. Qualcuno è invece abituato a non misurare, ma a staccare le due parti del gambo, quella dura e quella morbida, senza coltello.

La pentola perfetta

In commercio esiste in teoria una pentola specifica per la lessatura degli asparagi, ma possiamo farne tranquillamente a meno. L’ importante e utilizzare una padella bassa e larga, nella quale accomoderemo tutti gli asparagi. Una volta riempita d’acqua, saliamo e aspettiamo il bollore. A questo punto, gettiamo i nostri asparagi, mantenendoli in cottura per una decina di minuti. Ecco che avremo tutto pronto per fare una gustosa frittata, una torta salata, o, anche accompagnarli così alle tradizionali uova.

Approfondimento

