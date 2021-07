Nei vani portaoggetti delle auto si può trovare di tutto: dagli spiccioli al chewing gum, dai fazzoletti di carta ai cerotti anti vescica. Ci teniamo la carta igienica ma anche gli energy drink per tenerci svegli durante la guida notturna.

Ma ecco il prodotto casalingo tenuto segretamente in auto da uomini e donne, grazie alla sua grande versatilità d’uso. Una mini guida a cura degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il prodotto segreto e il suo uso esterno in acqua

Finalmente svelato il prodotto tenuto segretamente in auto da uomini e donne. È davvero incredibile scoprire nelle auto di sempre più persone, nel vano portaoggetti, un vasetto di vetro contenente del bicarbonato di sodio. Il bicarbonato è un prodotto con proprietà molto utili quando siamo in viaggio. Eccole riassunte brevemente, considerando l’uso interno e quello esterno.

Può essere usato per pulire i sedili della macchina in tessuto e togliere cattivi odori. Spruzziamolo delicatamente al posto del borotalco sotto le ascelle o per spolverare i piedi in caso di sudorazione eccessiva.

Possiamo usarlo per spazzolarci i denti, anche soltanto col dito se abbiamo dimenticato il beauty case a casa. Può disinfettare benissimo la bocca.

Il bicarbonato di sodio è un toccasana per l’igiene quotidiana, anche intima, per chi soffre di emorroidi.

Finalmente svelato il prodotto tenuto segretamente in auto da uomini e donne

Il bicarbonato va bene anche per fare uno scrub sul viso, nei punti che si lucidano troppo spesso, mescolato a latte detergente o yogurt.

Ma anche per fare un pediluvio bollente quando abbiamo i piedi stanchi per la troppa marcia in montagna. E mentre riposiamo i piedi, ecco che il bicarbonato può entrare nella ricetta perfetta della granita agli agrumi.

Bere acqua e bicarbonato, uso e abuso

Il bicarbonato di sodio è un rimedio della nonna conosciutissimo in tutto il Mondo. È ottimo, abbinato anche a succo di limone, per alleviare i fastidi del reflusso gastrico, causato da un cattivo funzionamento dell’esofago.

Tenere un po’ di bicarbonato in auto significa essere sempre certi di non addormentarsi alla guida. Basta scioglierne mezzo cucchiaino in acqua per poter digerire sempre bene.

Attenzione, però, a consultare sempre il proprio medico di base prima di assumerlo. E ovviamente non dobbiamo abusarne. Il bicarbonato non è adatto per favorire la digestione di tutti.

È assolutamente da evitare su bambini piccoli, donne in gravidanza, bevitori abituali, persone affette da problemi cardiaci e renali, chi soffre di gonfiori intestinali.