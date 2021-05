La rasatura e la depilazione sono due delle operazioni più delicate per uomini e donne. C’è chi si affida alla tecnologia e agli elettrodomestici e chi ancora preferisce il tradizionale rasoio manuale. Attenzione però. Rasoi e lamette devono essere sempre ben puliti e disinfettati per metterci al riparo da eventuali infezioni. Ma non dobbiamo preoccuparci più. È stato finalmente svelato il metodo infallibile per pulire rasoi e lamette e averli sempre disinfettati e pronti all’uso.

L’occorrente per la pulizia delle lame

Per ottenere una pulizia profonda e per allungare la vita a rasoi e lamette ci serviranno questi oggetti:

a) alcool isopropilico;

b) un foglio di carta assorbente;

c) un bicchiere;

d) un vecchio spazzolino da denti;

e) olio minerale.

Finalmente svelato il metodo infallibile per pulire rasoi e lamette e averli sempre disinfettati e pronti all’uso: il procedimento

Iniziamo la nostra pulizia del rasoio direttamente durante la rasatura. Ogni due o tre passaggi sulla pelle risciacquiamolo in acqua calda da entrambi i lati delle lame. Rimuoveremo i residui più grandi e i peli incastrati.

Quando abbiamo terminato la rasatura dobbiamo iniziare a disinfettare. Mettiamo il nostro rasoio in un bicchiere con l’alcool. Facciamolo riposare per qualche minuto e poi asciughiamo tamponando con la carta assorbente. Ricopriamo con il copri lama e il gioco è fatto. Gli uomini possono sostituire l’alcool con qualche goccia di dopobarba.

Come prevenire la formazione della ruggine sul rasoio e farlo durare più a lungo

Per preservare il rasoio dalla ruggine e per farlo durare più a lungo abbiamo altri due trucchetti. Per non far formare la ruggine mettiamo qualche goccia di olio minerale su un cotton fioc e passiamo delicatamente sulla superficie. Lo strato oleoso proteggerà le lame ed eliminerà anche gli eventuali peli rimasti.

Per allungare la vita del rasoio prendiamo un vecchio spazzolino da denti. Disinfettiamolo bene e passiamolo con delicatezza sulle lame. Eviteremo la formazione di batteri e impurità.

Mai pulire e asciugare le lame con un asciugamano. Rischiamo di avere rasature meno precise e profonde e di trasportare sulla nostra pelle qualche pericoloso batterio.

E se dopo la rasatura vogliamo prenderci cura anche delle rughe abbiamo a disposizione un rimedio naturale che proviene direttamente dal Giappone.