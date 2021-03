Tutti noi adoriamo i gatti, ed assieme ai cani sono i nostri amici a quattro zampe preferiti. Per cui a volte ci piacerebbe sapere di più su di loro. A volte ci interessa sapere qual è il gatto più grande del mondo, o qual è il più piccolo (lo diciamo subito: è questo). Altre volte invece vogliamo andare un po’ più in profondità, e sapere che cosa hanno in mente i gatti, come vedono il mondo. La scienza ha fatto chiarezza proprio su questo: finalmente svelato cosa i gatti pensano di noi, ed è bellissimo.

La percezione dei gatti

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Animal Cognition”, ha analizzato vari aspetti di come i gatti percepiscono il mondo. Hanno fatto scoperte molto interessanti: innanzitutto, hanno confermato l’importanza dell’olfatto nella loro vita. Gli stimoli olfattivi sono i primi a cui i gattini rispondono, anche prima di quelli uditivi e visivi. Questo è un aspetto importante che li accompagnerà per tutta la vita.

I gatti hanno anche un’ottima memoria. Se facciamo vedere loro un oggetto, e poi lo nascondiamo, loro si ricorderanno per lungo tempo il posto dove l’avevamo nascosto. Questo è un tipo di memoria piuttosto avanzato, e non presente in tutti gli animali.

Ma la parte che interessa di più a tutti è: cosa pensano i gatti di noi? Anche questo ha trovato risposta.

Il rapporto con il padrone

Sappiamo che a volte i nostri mici non sono affettuosi come speriamo. Infatti, a farci le feste sono molto più frequentemente i cani. Però la scienza ci può rassicurare, anche i gatti riconoscono bene i padroni e provano dell’attaccamento nei loro confronti. In particolare, gli scienziati hanno provato a mettere i gatti in situazioni di pericolo (finto, per fortuna), ed il loro padrone vicino. Si è notato che spesso i gatti cercavano il sostegno del padrone quando erano impauriti dal pericolo.

Inoltre i gatti, messi in una stanza da soli assieme al padrone e ad uno sconosciuto, tendono ad avvicinarsi molto di più al padrone.

Questo studio ha finalmente svelato cosa i gatti pensano di noi, ed è bellissimo: è vero che i gatti non si mostrano molto affettuosi, ma in realtà ci tengono a noi.