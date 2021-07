L’estate è finalmente arrivata e con lei i lunghissimi aperitivi all’aria aperta. L’happy hour, però, nasconde alcune pericolose insidie. Soprattutto per la linea e se stiamo mantenendo un regime di allenamento costante. Ma non disperiamo. È stato finalmente svelato cosa bere e mangiare durante gli aperitivi estivi per non ingrassare. E non saremo più costretti a trovare scuse per non uscire.

Cosa bere per mantenere la linea

Il primo trucchetto per non esagerare durante un aperitivo è quello di partire con due bicchieri d’acqua. Sentiremo meno fame e aiuteremo l’organismo a diluire ciò che berremo e mangeremo in seguito. In secondo luogo dovremmo evitare le bevande alcoliche. In estate possiamo optare per coktails analcolici a base di frutta di stagione o per un centrifugato.

Ma se non ci riusciamo è sempre meglio scegliere un bicchiere di vino rosso o della birra. Il primo è un ottimo antiossidante naturale. La seconda è stata oggetto di alcune recenti ricerche scientifiche che hanno esaltato le sue proprietà per la lotta ai tumori e per il dimagrimento.

Mai, infine, bere prima di aver mangiato qualcosa. Se non mettiamo del cibo nell’organismo il nostro corpo metabolizzerà più velocemente gli zuccheri contenuti nei cocktail trasformandoli in grasso. Ma non solo. Assorbirà anche più in fretta l’alcool, mettendo a dura prova fegato e cervello.

Finalmente svelato cosa bere e mangiare durante gli aperitivi estivi per non ingrassare: evitiamo patatine e arachidi

Patatine fritte e arachidi sono i peggiori nemici della nostra dieta e rischiano di vanificare gli sforzi fatti per dimagrire. 100 grammi di chips contano circa 500 calorie: l’equivalente di un piatto di pasta. Discorso molto simile per noccioline e affini. Se sono salate o tostate avranno la composizione chimica alterata e perderanno le loro note proprietà dimagranti.

Davanti a un buffet cerchiamo sempre verdura e frutta di stagione, formaggi non stagionati e affettati magri. Li smaltiremo molto più velocemente. Ottimi per l’aperitivo anche farro e insalate di riso. Ci garantiranno il giusto apporto di proteine e carboidrati e sono facili da digerire.