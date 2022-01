In molti amiamo spendere il nostro tempo libero in cucina dove possiamo utilizzare tutta la nostra creatività.

È importante però quando cuciniamo non dimenticare quanto sia fondamentale mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Per fare ciò è bene sapere che ci sono diversi modi per cucinare lo stesso alimento, così da non annoiarci e non rischiare di abbandonare la dieta.

A questo proposito, potremo cucinare un petto di pollo incredibilmente croccante e sfizioso in maniera alternativa alla classica cottura alla griglia o in padella.

Gli amanti dei dolci potranno sbizzarrirsi con diverse ricette alternative, anche da servire in occasione di ospiti a casa.

Finalmente svelato come preparare un dolce al limone leggero e sfizioso senza burro in soli 5 minuti

Per toglierci uno sfizio nel fine settimana potremmo preparare una classica torta di mele oppure questo dolce dal sapore esplosivo.

Ma per fare qualcosa di più originale potremmo preparare dei deliziosi brownies al limone che sono semplicissimi e anche molto leggeri, non contenendo il burro.

Per prima cosa dovremo versare in una ciotola 100 ml di olio di riso e 150 g di zucchero di canna, dopodiché amalgamiamo utilizzando una frusta a mano.

Avremo anche bisogno di un limone, di cui utilizzeremo il succo spremuto e l’intera buccia grattugiata.

Versiamoli all’interno della ciotola con l’olio di riso e lo zucchero ed aggiungiamo, una alla volta, 3 uova.

Continuiamo a mescolare e successivamente mettiamo nell’impasto ancora 120 g di farina 00 e un cucchiaino di lievito in polvere per dolci.

Dovremo procedere mescolando il tutto finché non avremo amalgamato completamente tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo.

Intanto foderiamo con della carta da forno il fondo di una teglia rettangolare da 24×18 cm e versiamoci il composto ottenuto.

Inforniamolo per circa 20 minuti in forno statico e preriscaldato a 180° C, verificando con uno stuzzichino che trascorso il tempo di cottura sia effettivamente pronto.

Dopodiché attendiamo che il dolce si sia raffreddato e tagliamolo ricavando 8 quadrotti.

Prima di servirlo spolverizziamo ancora con dello zucchero a velo, così sarà ancora più goloso.

Ecco finalmente svelato come preparare un dolce al limone leggero e sfizioso senza burro in soli 5 minuti, una fresca alternativa per chiudere la settimana in bellezza.

Maggiori informazioni

Questi dolcetti che abbiamo preparato sono perfetti per una leggera merenda di metà pomeriggio.

Sono anche perfetti per essere consumati di prima mattina per colazione senza sentirci poi appesantiti per il resto della giornata.

Ovviamente, potremo personalizzarli secondo il nostro gusto, per esempio utilizzando 130 grammi di burro al posto dell’olio, se lo preferiamo.

