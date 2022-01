Viviamo nell’era di Internet, dei social network e delle connessioni h24. Una situazione che ci regala enormi possibilità ma che allo stesso tempo ci espone a notevoli rischi. Soprattutto per quanto riguarda la privacy e la tutela delle informazioni personali. Ogni giorno leggiamo di truffe informatiche e malintenzionati che mirano a rubare proprio questi dati e quelli delle carte di credito. In pochi, però, sono consapevoli che esiste anche una possibile minaccia nelle nostre case: gli assistenti vocali. Molti ne apprezzano la comodità, ma non tengono conto del fatto che le richieste fatte arrivano direttamente ai gestori del servizio. Ma niente paura. È stato finalmente svelato come cancellare i dati di ricerca da Siri, Alexa e Google e proteggere privacy e informazioni personali. Farlo è semplicissimo e richiede solo pochi facilissimi passaggi. Vediamo quali sono per ogni servizio.

Partiamo proprio da Siri, l’assistente vocale di casa Apple. Siri è presente sia sugli iPhone che sui Mac e cancellare i dati di ricerca è davvero semplice. Se usiamo lo smartphone, ci basterà entrare nel menù impostazioni e selezionare “Siri e ricerca”. Da qui cerchiamo la cronologia ed eliminiamola. I comandi vocali che abbiamo dato all’assistente vocale spariranno dai server Apple.

Semplicissimo anche eliminare i dati dal Mac. Entriamo da “Applicazioni” in “Preferenze di Sistema”. In questa pagina troveremo Siri. Selezioniamolo e clicchiamo sulla voce “Elimina cronologia”.

Come cancellare i dati di ricerca da Alexa

Alexa è invece il servizio di assistenza vocale creato da Amazon e ci offre due metodi per eliminare la cronologia. Usando lo smartphone dobbiamo entrare nell’app Alexa e cliccare su “Altro” nella barra degli strumenti. Accederemo alle impostazioni in cui è presente anche la voce “Privacy”. Da qui potremo analizzare la cronologia e decidere di cancellare tutte le ricerche o soltanto alcune.

Se abbiamo abilitato l’opzione di eliminazione vocale sull’app, possiamo usare anche la voce per far sparire i dati. Ci basterà dire ad Alexa di eliminare quello che abbiamo appena detto, i comandi dati nelle 24 ore o tutti quanti.

Come eliminare le ricerche da Google Assistant

Richiede invece qualche passaggio in più la rimozione delle ricerche da Google. Accediamo all’app di Google Assistant e clicchiamo su “Le mie attività”. Prima di poter intervenire, dovremo effettuare l’accesso con il nostro account personale. Una volta entrati, potremo decidere di cancellare tutte le ricerche o solo alcune. In più avremo anche la possibilità di impostare l’eliminazione automatica delle ricerche più datate.

Possiamo anche ripulire la cronologia tramite comandi vocali. Ci basterà pronunciare “Ok Google, elimina le attività…” e poi aggiungere l’intervallo di tempo che vogliamo cancellare.

