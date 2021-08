Dopo anni di design ultra moderno e mobili costruiti con i materiali più innovativi, sembra essere tornato definitivamente di moda il legno. Molti di noi stanno scegliendo questo materiale “nobile” per arredare case e giardini e altri stanno recuperando i mobili in legno dimenticati in cantina. Il legno, però, è estremamente delicato e difficile da mantenere. E uno dei pericoli maggiori sono le macchie di bruciato. Macchie difficili da togliere e che rischiano di rovinarlo per sempre.

Ma niente paura. Sono stati finalmente svelati i trucchetti per rimuovere definitivamente le bruciature dai mobili di legno. Ci serviranno pazienza, delicatezza e attenzione ma quasi sicuramente riusciremo a risolvere il problema. E spendendo pochissimo. I rimedi che stiamo per presentare sono tutti naturali e sfruttano prodotti che probabilmente abbiamo già in casa.

Prima di iniziare a elencare i trucchetti per togliere le macchie di bruciato dobbiamo fare una premessa. Se il danno è esteso e la macchia è profonda dovremmo sempre rivolgerci a un falegname esperto o a un restauratore specializzato. Molto probabilmente avrà a disposizione strumenti che noi non abbiamo.

Se invece la superficie bruciata non è molta possiamo provare anche con il fai da te.

Il primo trucchetto è quello di prendere una lametta finissima e provare a rimuovere delicatamente la parte rovinata. Una volta completata questa operazione preliminare dovremo passare la superficie con della carta vetrata. Attenzione però. Scegliamone sempre una a grana fine per non rovinare il legno.

A questo punto possiamo prendere un batuffolo di cotone, immergerlo nella candeggina e provare a schiarire la macchia.

Se siamo riusciti a risolvere il problema possiamo pareggiare con un po’ di pasta di legno e procedere con la lucidatura.

Proviamo con il burro e con la maionese

Se abbiamo paura che la candeggina rovini il nostro prezioso legno possiamo provare con prodotti meno aggressivi. Dopo aver rimosso la parte bruciata con la lama proviamo a cospargerla con una miscela di cenere e burro precedentemente ammorbidito. Effettuiamo dei delicati movimenti circolari con un panno e sfruttiamo l’azione abrasiva della miscela. Anche in questo caso dobbiamo fare attenzione a essere precisi. Altrimenti rischiamo di intaccare zone del legno ancora “sane”. Dopo il trattamento col burro prendiamo un altro straccio, passiamolo nella trementina e rimuoviamo i residui. Siamo pronti per la lucidatura.

Se la parte bruciata è poco estesa e superficiale possiamo applicare anche un leggero strato di maionese. Facciamo agire per qualche minuto e rimuoviamola con uno straccio morbido per non lasciare graffi. Il nostro mobile sarà come nuovo.

