La pulizia della casa è una delle attività più importanti in assoluto. Avere stanze in ordine, senza polvere, sporco e macchie non solo ci dà grande soddisfazione. Ci permette anche di vivere in un ambiente sano e di garantire a mobili, muri e infissi una vita decisamente lunga. Alcune zone della casa, però, sono più a rischio. Qualche giorno fa abbiamo scoperto quali sono i 5 luoghi più sporchi della cucina che dovremmo sempre pulire. Oggi ci concentreremo su un altro ambiente molto delicato, soprattutto in questo periodo dell’anno: il terrazzo. Ma niente paura. Sono stati finalmente svelati i trucchetti geniali ed economici per avere un terrazzo davvero pulito anche in inverno. Con pochi accorgimenti e pochissimi oggetti, potremmo eliminare sporcizia e foglie e ridurre l’impatto di pioggia e vento. Impariamoli e probabilmente risparmieremo anche in lavori e manutenzione a primavera.

Finalmente svelati i trucchetti geniali ed economici per avere un terrazzo davvero pulito anche in inverno

Potremo fare il grosso del lavoro semplicemente con una scopa e una paletta. Il primo trucchetto è quello di spazzare il terrazzo almeno una volta a settimana. Soprattutto se è vicino alla canna fumaria. La cenere rischia di rovinare le piastrelle per sempre o almeno di annerirle. Rimuoverla è il segreto per non impazzire quando arriverà la bella stagione.

Discorso molto simile per la pioggia. Se viviamo in città, rischiamo che la pioggia depositi sporco e smog sul terrazzo. Rimuoviamolo con la scopa appena esce il sole e non dovremmo avere problemi.

Attenzione anche al vento. Potrebbe portare sul balcone foglie e aghi di pino. Non sono pericolosi ma rischiano di finire negli scarichi e nei canali di scolo. Togliamoli in fretta. Avere gli scarichi intasati rischia di far accumulare l’acqua nei tubi e potrebbe mettere in pericolo addirittura i muri.

Proteggiamo ringhiere e balaustre

La pioggia e gli agenti atmosferici invernali mettono a rischio anche ringhiere e balaustre. Per pulire le prime potrebbe essere sufficiente rimuovere la polvere e poi utilizzare un panno imbevuto con acqua e sapone di Marsiglia. Aceto e limone sono prodotti acidi e rischiano di rovinare la ringhiera, soprattutto se è verniciata. Una volta asciugata, dovrebbe bastare una passata di anti-ruggine per preservarla dalle piogge successive.

Le balaustre, soprattutto quelle in marmo, vanno trattate con attenzione. Il marmo è molto delicato e dobbiamo evitare prodotti aggressivi. Anche in questo caso una miscela di acqua tiepida e sapone di Marsiglia potrebbe fare al caso nostro. Per togliere le eventuali incrostazioni usiamo una spazzola morbida o un panno. Eviteremo di rovinare per sempre la superficie.

